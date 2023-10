Alleen uitvallen van smaakmaker vormt een smet op eenvoudige overwinning van Heerenveen

SC Heerenveen heeft voor het eerst sinds augustus weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van Kees van Wonderen versloeg Heracles Almelo met 3-0 voor het eigen publiek. Een flinke tegenvaller was het uitvallen van . De doelpuntenmaker verliet het veld met een hamstringblessure.

In de eerste fase van de wedstrijd blonk Sahraoui al uit. Hij versierde handig twee van de vele corners die Heerenveen kreeg. Na een succesvolle dribbel langs de defensie van Heracles schoof hij de bal laag in de rechterhoek voor de 1-0. Er was totaal geen grip op de Noorse speler. Hij speelde zijn directe tegenstander, Navajo Bakboord, zo hoorndol dat die uit frustratie een onnodige gele kaart pakte.

Na twintig minuten schoot ook Luuk Brouwers raak. Vanaf een stuk buiten het strafschopgebied mikte de aankoop van FC Utrecht in de linkerbovenhoek. Simon Olsson kon een assist bijschrijven.

Een paar minuten hierna werd het spel stilgelegd om de blessure van Sahraoui. In eerste instantie keerde hij terug het veld in, maar later bleek een wissel onvermijdelijk. De ernst van de vermoedelijke hamstringblessure moet nog blijken.

In de beginfase van de tweede helft hield Heerenveen vooral vast aan de voorsprong. Heracles kwam er nauwelijks doorheen, wat leidde tot ingrijpen van trainer John Lammers. Hij bracht ineens drie aanvallende wissels in het spel. De comeback die in eerdere wedstrijden dit seizoen wel lukte voor de Almeloërs, zat er vandaag niet in. De ruimte die met het aanvallendere spel werd weggegeven, leidde tot het tweede doelpunt van Luuk Brouwers, op aangeven van Mats Köhlert.

Zo maakte Brouwers zijn eerst twee doelpunten voor de club, tegen een verder prima keepende Michael Brouwer. Heerenveen won zo in een degelijke wedstrijd pas de derde keer dit seizoen. Hoewel de ploeg van Van Wonderen in het rechterrijtje blijft, kunnen zijn mannen dit weekend een aardige sprong op de ranglijst maken. Heracles zal niet ver zakken.

Voor beide teams staat er komende midweek een bekerronde op het programma. Voor Heracles volgt een bezoek bij HHC Hardenberg, terwijl Heerenveen weer thuis mag aantreden tegen VVV Venlo.