Sven van Beek tipt topclubs: ‘Als ze hem niet halen, liggen ze te slapen’

De positie op de ranglijst in de Eredivisie vertelt een ander verhaal, maar sc Heerenveen toonde afgelopen zondag op bezoek bij Ajax dat het wel degelijk een ploeg is die goed kan voetballen. De kwaliteiten van zijn bekend, maar volgens is ook een jongen die de top kan halen. Sterker nog: de aanvoerder van sc Heerenveen vindt dat de Nederlandse topclubs slapen als ze zich na dit seizoen niet melden voor de middenvelder.

“Ik ben zelf fan van Olsson”, reageert Van Beek in gesprek met FCUpdate.nl op de vraag welke speler van sc Heerenveen de stap naar een topclub in Nederland zou kunnen maken. “Iedereen praat natuurlijk over Sahraoui, die kan ook zeker een stap omhoog. Hij moet misschien nog wat leren in het verdedigende vak, maar als je hem de bal geeft kan hij er altijd wel wat moois en goeds mee. Dat is zeker een pluspunt.”

Van Olsson is Van Beek pas écht onder de indruk. “Olsson is een middenvelder die je altijd kan inspelen, eigenlijk niet van de bal te krijgen. Ik heb tegen veel middenvelders gestaan en kan zeggen dat als die jongen niet in zichzelf gelooft, dan kan hij zeker een stap maken.” Olsson maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland Zweden naar sc Heerenveen. Dit seizoen kwam hij vooralsnog in alle wedstrijden in actie, goed voor één doelpunt en twee assists. Van Beek vindt het niet gek dat de Zweed nu nog in Friesland speelt, maar vindt dat de topclubs na dit seizoen hun slag moeten slaan. “Hij is pas sinds vorig jaar in Nederland. Ik denk wel dat hij moest wennen, maar als ze hem na dit seizoen niet nemen, liggen ze wel te slapen ja”, aldus de defensieleider van sc Heerenveen.

Van Beek is tevens lovend over Sahraoui, maar ziet nog een duidelijk verbeterpunt voor de aanvaller.