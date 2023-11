Ronald Koeman lette op merkkleding: 'Daar kon hij moeilijk om doen'

Ronald Koeman lette als trainer op meer dingen dan het voetbal alleen. In zijn periode als coach van Feyenoord was hij ook bezig met behoorlijk wat randzaken, zo blijkt uit mooie anekdotes van verdediger in gesprek met FCUpdate.nl.

“Als je als jonge jongen het doeltje niet ging opruimen na de training. Dat is het eerste dat hij zag”, vertelde Van Beek. “Dan werd je aan je jasje getrokken. Of als je te vaak in merkkleding naar de club kwam met je eerste profcontract. Daar kon hij moeilijk om doen, van: ‘Let je wel op je centjes.’ Dat heeft mij wel geholpen.”

Sowieso had Koeman een grote rol in de loopbaan van Van Beek, die veel leerde van de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. “Dat je altijd nederig moet zijn. Dat je jezelf moet blijven en in jezelf moet blijven geloven. Voor de rest had ik altijd het gevoel dat hij écht respect genoot als hij voor de groep stond. Dat is nu weleens minder, tegenwoordig hebben ze een grote mond. Dat durfde je toen echt niet. Koeman is echt een manager die boven de groep staat. En daaronder had je veldtrainers die de training deden, maar Koeman hield alles in de gaten. (…) Hij had echt gezag.”

