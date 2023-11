'Er waren bij Feyenoord maar weinig jongens die wat tegen Berghuis durfden te zeggen'

, de aanvoerder van sc Heerenveen, blikt in gesprek met FCUpdate terug op zijn carrière tot dusverre. De 29-jarige verdediger gaat onder meer in op zijn blessureverleden, de confrontatie met Steven Berghuis en hoe het was om samen te spelen met Dirk Kuyt. Bondscoach Ronald Koeman blijkt bovendien een speciaal plekje in het hart van Van Beek te hebben.

Ook kwam de ruzie met Steven Berghuis ter sprake in het vraaggesprek. Bij Feyenoord lag de verdediger op een training in de clinch met de aanvoerder van de Rotterdammers destijds. "We zijn allebei winnaars. Als het ons niet zint, zeggen we dat. Bij Feyenoord was Berghuis destijds iemand die het team op sleeptouw nam. Er waren maar weinig jongens die wat tegen hem durfden te zeggen", herinnert Van Beek.

"Ik zei er wel wat van soms. Dat is altijd goed geaccepteerd, maar soms vliegt de vlam ook even in de pan", legde Van Beek uit. "Die week erna hebben we het goed bijgelegd. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Het is leuk voor de buitenwereld, maar het gebeurt vaker. Als je elkaar iets niet zint, dan mag je dat zeggen. In het veld is iedereen gelijk, maar soms gaat het iets te ver. We gaven elkaar een hand en waren weer teamgenoten."



