Sven van Beek wekt interesse en staat voor opmerkelijke wintertransfer

SC Heerenveen-verdediger heeft zich in de kijker gespeeld bij een club uit Japan, zo meldt de Leeuwarder Courant dinsdag. De centrumverdediger van de Friezen zou zelf wel open staan voor zijn eerste buitenlandse avontuur in zijn carrière, waardoor het wachten is tot er in het Abe Lenstra Stadion een bod op tafel wordt gelegd.

Journalist Sander de Vries, clubwatcher van sc Heerenveen, meldt dat er interesse is uit Japan voor Van Beek, die een belangrijke kracht is in de defensie van de Friezen. Om welke club uit het Aziatische land het gaat is niet duidelijk, maar de oud-Feyenoorder zou zelf wel open staan voor een stap naar de Japanse club. Voor de 29-jarige voetballer zou het zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen. Eerder kwam hij in Nederland uit voor Feyenoord en Willem II, maar nog nooit was hij actief buiten de landsgrenzen.

Mogelijk is de centrumverdediger dat na de winterstop wel, maar dan zal de interesse vanuit Japan nog wel concreter moeten worden. De belangstelling is er al een tijdje, maar volgens algemeen directeur Ferry de Haan zijn er nog stappen te zetten voordat het concreet wordt: "Voor mij is de interesse pas serieus als een club met een bod komt. Dat is nog niet gebeurd", zegt De Haan, die na de kerstdagen niets meer hoorde over de interesse van de club uit Japan.

Onlangs sprak FCUpdate.nl uitgebreid met Sven van Beek. In dat interview kwam onder meer zijn periode bij Feyenoord ter sprake.

