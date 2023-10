Almere City verlengt ongeslagen reeks via gelijkspel tegen nummer vijf Eredivisie

De wedstrijd tussen Almere City en Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. In het Yanmar Stadion eindigde de wedstrijd zoals die begon: 0-0. Almere is daardoor wel al vier wedstrijden op rij ongeslagen en staat op de veertiende plek. Go Ahead blijft vijfde.

Almere City begon gretig aan de wedstrijd en dat resulteerde al snel in de eerste kans voor de thuisploeg. Een vrije trap van Peer Koopmeiners werd niet goed weggewerkt en bleef hangen binnen het vijfmetergebied. Uit de kluts kwam de bal vervolgens voor de voeten van Joey Jacobs, die de bal tegen een verdediger van Go Ahead Eagles aanschoot. Na ongeveer een kwartier spelen was het de beurt aan Go Ahead Eagles om voor het eerst gevaarlijk te worden. Victor Edvardsen kwam net een voetlengte tekort om een voorzet van Mats Deijl op doel te kunnen schieten. Nadat Yann Kitala zijn geluk van afstand beproefde namens Almere City en Willum Thor Willumsson namens de uitploeg net te laat was bij een gekraakt schot van Bobby Adekanye, was het Almere City dat halverwege de eerste helft bijna op voorsprong kwam. Een mooie pass van Jochem Ritmeester van de Kamp zette Kitala oog in oog met Jeffrey de Lange, die achteraf gezien vanuit buitenspelpositie op de doelman stuitte.

Artikel gaat verder onder video

In het laatste kwartier van de eerste helft was het Go Ahead Eagles dat het initiatief nam in de wedstrijd. In een tijdsbestek van enkele minuten kreeg de club uit Deventer twee grote kansen om te kunnen scoren. Eerst werd een schot van spits Edvardsen knap gepareerd door doelman Nordin Bakker en daarna schoot dezelfde Edvardsen na een goed blok van Joris Kramer vanuit een kansrijke positie op de lat. Zo zat het de Zweedse spits niet bepaald mee en kon Almere City van geluk spreken dat het na deze fase met een 0-0 stand de rust in ging.

In de tweede helft bleek al snel dat Go Ahead Eagles niet in staat was om het goede laatste kwartier van de eerste helft een vervolg te kunnen geven. De formatie van Alex Pastoor kwam sterk uit de kleedkamer en ging nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt in de wedstrijd. Tot tweemaal toe was het dan ook Almere City dat vanuit een voorzet gevaarlijk kon worden. Eerst werd een goede voorzet van Manel Royo Castell naast gekopt door Thomas Robinet en daarna werd een voorzet van wederom Royo Castell net over gekopt door Rajiv van La Parra. Daar bleef het niet bij. Enkele minuten later schoot Stije Resink namelijk vanaf de rand van het strafschopgebied met een bekeken schot op de paal. Invaller Kornelius Norman Hansen schoot vlak daarna vanaf ongeveer dezelfde afstand op De Lange.

Na een kwartier spelen in de tweede helft begon het offensief van Almere City af te nemen en kwam de wedstrijd weer meer in balans. Tot aan de laatste tien minuten van de wedstrijd waren er amper nog kansen en leek de wedstrijd af te streven op een 0-0 eindstand. Toch werd Go Ahead Eagles nog meerdere keren gevaarlijk. Een gevaarlijk schot van Jakob Breum werd na een lastige stuit goed gered door Bakker. Vlak daarna was het nog bijna Sylla Sow die kon scoren, maar ook zijn poging trof geen doel. Hierdoor bleef de stand onveranderd.

Zowel Almere City als Go Ahead Eagles speelt dinsdag een uitwedstrijd in de KNVB Beker. Beide ploegen wacht een ontmoeting met een amateurclub. Almere City zal het gaan opnemen tegen Rosmalen (Derde Divisie) en Go Ahead Eagles tegen HFC (Tweede Divisie).