Antwerp FC-fans trekken eenzijdige conclusie over Owen Wijndal na Champions League-domper

Butez: goed voor in België Bataille: kan niet mee Alderweireld: Wordt oud, VDB> Coulibaly: goed, maar nog domme foutjes Wijndal: een flodder Keita: goed, maar niet vandaag Vermeeren: topper Ekkelenkamp: 🤢 Muja: goed schot Balikwisha: sometimes maybe good, mostly shit Janssen:😤

#Van Bommel out Toby out koelenbali out wijndal out bataille out jurgen out Muja out Bali out Janssen out Butez out