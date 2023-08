Ajax trok vorig jaar de portemonnee voor Owen Wijndal en dacht met de oud-speler van AZ de ideale vervanger van Daley Blind en Nicolas Tagliafico in huis te halen. Ruim een jaar later is de toekomst van de vleugelverdediger echter hoogst onzeker. Wijndal heeft ook onder de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn geen basisplaats kunnen veroveren. Volgens Voetbal International ‘vragen steeds meer mensen zich hardop af wat zijn toekomst nog bij Ajax is’.

Op de transfer van Wijndal naar Ajax viel vorig jaar weinig af te dingen. De vleugelverdediger was in de jaren ervoor in Alkmaar uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie in Nederland en leek met zijn aanvallende intenties uitstekend in het Ajax-systeem te passen. Wijndal begon het afgelopen seizoen weliswaar als basisspeler, maar raakte zijn plek al snel kwijt. Na het ontslag van Alfred Schreuder en de aanstelling van John Heitinga leek de back zich te herpakken, maar ook onder Heitinga zat hij regelmatig op de bank.

Het perspectief van Wijndal lijkt voorlopig niet beter te worden. “Op links lijkt de pas 21-jarige Anass Salah-Eddine de strijd met international Wijndal te hebben gevonden”, schrijft Voetbal International. Bovendien is Ajax bezig Hiroki Ito naar Amsterdam te halen. De Amsterdammers zagen een eerste bod door VfB Stuttgart van tafel geveegd worden, maar een tweede aanbieding is inmiddels verstuurd en het is de verwachting ‘dat Stuttgart spoedig met een tegenvoorstel gaat komen’. Mocht de Japanner daadwerkelijk de overstap maken naar de Johan Cruijff ArenA, dan lijkt Wijndal het te kunnen schudden. “In dat geval wordt Wijndal derde keuze aan Amsterdamse zijde. Steeds meer mensen vragen zich dan ook hardop af wat zijn toekomst nog bij Ajax is.”