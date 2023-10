Arno Vermeulen voorspelt: 'Hij mag zich binnenkort melden bij Oranje, kan niet anders'

Arno Vermeulen is verrast dat niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 26-jarige middenvelder van PSV speelde in juni 2022, destijds nog als speler van Bologna, een interland tegen Wales. Sindsdien droeg hij niet meer het shirt van Oranje.

Vermeulen had wel verwacht dat Schouten een oproep zou krijgen, vertelt de commentator zondagavond bij Studio Voetbal. “Hij is makkelijk ingepast en is ook best belangrijk bij PSV. Dat zou best een logische keuze zijn geweest. Koeman heeft op die positie meer opties, dat is gewoon zo. Dat zal de reden zijn dat hij buiten de boot valt.”

Steven Berghuis (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV) en Mats Wieffer (Feyenoord) zijn de middenvelders die zich maandag in Zeist mogen melden. Ook Calvin Stengs, zondagavond opgeroepen, is als middenvelder inzetbaar.

Vermeulen denkt dat Schouten zich binnen afzienbare tijd ook bij het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman mag voegen. “Hij draait zo makkelijk mee in de Eredivisie en op Europees niveau, dat het binnenkort wel een international wordt. Het kan niet anders.” In feite is Schouten dus al wel enkelvoudig international. Oranje speelt op vrijdag tegen Frankrijk en volgende week maandag tegen Griekenland in de EK-kwalificatiereeks.