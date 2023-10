Bart Vriends onthult: 'Het enige stadion waarin géén buitenspellijn getrokken kan worden'

Het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior is het enige stadion in de Eredivisie waar geen buitenspellijnen worden getrokken door de VAR, zo beweert . De verdediger van Sparta Rotterdam verloor zondag met zijn ploeg van Excelsior (2-1); hij vermoedt dat het winnende doelpunt van Excelsior eigenlijk afgekeurd moest worden.

“Ik wilde het eigenlijk niet doen, ik vind het een beetje Calimero-achtig, maar ik wil het toch zeggen”, vertelt Vriends maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport. “Over die laatste goal: Excelsior heeft het enige stadion waar ze geen VAR-lijn kunnen trekken voor buitenspel, omdat er geen camera’s op de plek staan waar de lijn wordt getrokken, zoiets dergelijks. Er werd dus helemaal geen buitenspelcheck gedaan. Bij de laatste goal dacht ik: ga alsjeblieft even kijken in dat hok, want het oogt als buitenspel.”

Artikel gaat verder onder video

Op aangeven van Redouan El Yaakoubi maakte invaller Troy Parrott in de blessuretijd de 2-1. Of hij buitenspel stond, kon de VAR volgens Vriends dus niet nagaan. “Misschien lul ik uit m’n nek, maar ik ben er vrij overtuigd van dat dit het geval is. En ik twijfel er echt aan of dit buitenspel was.” Marco van Basten kijkt op van de bewering. “Dan is het gek dat de club in de Eredivisie mag spelen. We moeten toch allemaal dezelfde regels volgen?”

Bij het bekijken van de beelden concludeert tafelgenoot Youri Mulder dat het inderdaad buitenspel was, al vindt Van Basten de marge zo klein dat hij snapt dat er wordt doorgespeeld. Vriends hoopt in ieder geval dat er binnenkort wél lijnen getrokken kunnen worden in het Van Donge & De Roo Stadion: “De ene keer pleit het voor Excelsior, de andere keer tegen Excelsior, maar nu zijn wij het slachtoffer en ik ben er ziek van.”