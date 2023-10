Brobbey geeft Taylor opmerkelijke bijnaam in het veld: 'Het schijnt een trend te zijn'

Letters van voetballers worden omgedraaid om een bijnaam te creëren, zo vertellen , Thomas Verhaar en Maarten de Fockert in de Cor Potcast. Vriends maakte als verdediger van Sparta dit seizoen al meerdere keren dit soort situaties mee: Ik dacht: wat lult die gozer!

Verhaar haalt in de nieuwste podcast van FC Afkicken aan dat de taal in de kleedkamer volop aan het veranderen is. Spelers krijgen vaker een bijnaam, maar nu worden de letters van namen daarvoor omgedraaid. Verhaar, assistent-trainer bij Excelsior, weet bijvoorbeeld dat Kian Fitz-Jim bij de Rotterdamse club Naki wordt genoemd. Vriends maakte in het veld bij Sparta Rotterdam ook al soortgelijke situaties mee, onder meer bij Kenneth Taylor en Henk Veerman.

"Wij speelden tegen Ajax en dus tegen Taylor. Brian Brobbey stond in de spits en vroeg constant om de bal bij Taylor. Hij noemde hem allee maar Nekketh. Het schijnt inderdaad een trend te zijn. Ik zat laatst met Guus Til te appen en toen hadden we het over Henk Veerman. Toen vroeg hij of ik nog naar Kneh had gekeken", aldus Vriends, die geen idee had waar de middenvelder van PSV op doelde: "Ik dacht: wat lult die gozer! Maar dat is dus Henk, maar dan omgedraaid.