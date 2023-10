Vriends weet welke 'verboden gedachte' stiekem door het hoofd van Steijn spookt

Maurice Steijn is bij Ajax niet meer dezelfde persoon als hij vorig seizoen was bij Sparta Rotterdam, zo merkt van een afstand. Vriends werkte bij Sparta succesvol samen met Steijn: vorig seizoen verrasten de Rotterdammers met een zesde plek in de Eredivisie.

Steijn slaagde erin om Sparta naar zijn hand te zetten, maar zit bij Ajax op de schopstoel. “Ik zie vooral een heel andere trainer op tv, in zijn rust en uitstraling, dan hoe ik hem ken”, zegt Vriends maandagavond bij Rondo. “Bij ons is het van de eerste tot de laatste dag goed gegaan en was hij heel ontspannen. Na de training praatte hij rustig met jongens op het veld. Die ontspannen houding zie ik niet meer terug en dat heeft natuurlijk te maken met de enorme druk bij de club Ajax.”

Vriends begrijpt dat Steijn het lastig vindt om te werken met ‘een selectie waar hij niet om heeft gevraagd’. Bij Sparta wist de trainer juist een ‘cultuurverandering’ te bewerkstelligen, zegt Vriends. “Wij waren een ploeg die heel erg onder druk stond en dreigde te degraderen. Hij heeft op de een of andere manier, door de persoonlijkheid die hij heeft, de angel eruit gehaald en ons weer laten voetballen. Het probleem bij Ajax is dat de druk zo enorm is dat je daar geen tijd voor hebt. Ik kijk er niet meer plezier naar, ik vind het ook vervelend om te zien.“

Onder Steijn vonden de Spartanen het plezier in het voetbal terug en was er minder angst om fouten te maken. “Maar goed, het is ook Sparta. Bij ons kan je als het even moeilijk is zonder blikken of blozen even inzakken en de lange bal spelen op de spits. Ik weet vrij zeker dat het weleens door Maurice’ hoofd is gespookt dat hij het lekker zou vinden om even in te zakken en de lange bal op Brobbey en Akpom te spelen, Maar dat wordt natuurlijk niet geaccepteerd in Amsterdam, dat snap ik ook goed.”

Vriends heeft er vertrouwen in dat Steijn het tij kan keren in Amsterdam. “Ik hoop en verwacht, nu de technisch directeur weg is, dat de rust terugkeert en hij een beetje tijd krijgt om het elftal aan de praat te krijgen. Maar het elftal is wel totaal in disbalans.”