Bas Dost verstuurde heerlijk WhatsApp-bericht vanuit ziekenhuisbed naar NEC-selectie

Het gaat de goede kant op met . De NEC-spits, die de voetbalwereld liet schrikken toen hij zondagavond plots in elkaar zakte in de slotfase tegen AZ, stelde zijn ploeggenoten en stafleden dezelfde avond gerust met een grappig berichtje op WhatsApp.

Zondagavond nam de 34-jarige aanvaller al via FaceTime contact op met zijn teamgenoten. Daarnaast was Dost ook op WhatsApp actief. Wilco van Schaik vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat Dost de NEC-selectie, technisch directeur Carlos Aalbers en trainer Rogier Meijer een berichtje stuurde met de tekst: ‘Die bal zat er wel lekker in, hè.”

Artikel gaat verder onder video

Dost verwijst hiermee naar het wonderschone doelpunt dat hij in de openingsfase van het duel maakte. “Dat tekent Bas. Hij straalt naar zijn ploeggenoten en stafleden uit van: ik ga het redden. Hij is een vechter. Hij steekt continu zijn duim omhoog”, vertelt Van Schaik. “Als je zo snel een geintje kan maken van: die bal zat er wel lekker in, dan geeft dat iedereen veel kracht en krijgen we allemaal een glimlach op ons gezicht. Dat deed iedereen goed voor het slapen gaan.”

Dost liet maandagmiddag ook al van zich horen in een uitgebreid bericht op de website van NEC waarin hij stilstond bij de medische hulp en steun die hij ontving na het schokkende incident. Voorlopig bevindt Dost zich nog in het ziekenhuis in Alkmaar, waar hij verder onderzocht wordt. Het is nog niet duidelijk hoe de aanvalsleider van NEC plots in elkaar zakte.