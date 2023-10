Bas Dost laat opnieuw van zich horen en komt op NEC-site met uitgebreide update

heeft maandagmiddag opnieuw van zich doen laten horen. De NEC-spits liet zondagavond al kort van zich horen via een bericht op de socials van de Nijmeegse club. Daags later komt Dost met een uitgebreider bericht en staat hij stil bij de medische hulp en de steun die hij kreeg na het schokkende incident.

Dost zakte zondagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ plots in elkaar en werd na een minutenlange behandeling per brancard van het veld gehaald. Dost, die direct opgenomen werd in het ziekenhuis, kwam relatief snel weer bij kennis en liet voor het eerst van zich horen via een bericht op de socials van NEC.

Maandagmiddag is Dost met een wat uitgebreider bericht gekomen, geschreven door de 34-jarige spits zelf. “Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én de medische mensen van AZ, evenals de mensen van het Noordwest ziekenhuis, enorm bedanken voor het snel en juist handelen. Ook wil ik mijn ploeggenoten en de spelers van AZ bedanken die gelijk als een warm schild om mij heen stonden”, valt er te lezen op de website van NEC.

De grote hoeveelheid steunbetuigingen van binnen- en buitenland raken de ervaren aanvaller. “De voetbalwereld is soms hard, maar nu merk ik ook hoe menselijk we kunnen zijn. Toen ik het veld af ging hoorde ik applaus van alle aanwezigen in het stadion, dat deed me erg goed”, schrijft Dost, die inmiddels contact heeft gehad met zijn teamgenoten en de staf. “Ik kon hun ook aangeven dat het naar omstandigheden goed gaat met mij en dat ik in goede handen ben. De komende dagen zullen de onderzoeken moeten uitwijzen wat de oorzaak is geweest van hetgeen mij gisteren is overkomen.”

Dost, die verder trots is op de teamprestatie die NEC zondagavond leverde tegen AZ, geeft tot slot aan hoe zijn situatie er nu uit ziet: “Voor nu is het belangrijk dat ik in alle rust kan herstellen en dit samen met mijn familie een plek kan geven”, sluit hij af.