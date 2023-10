Schrik maakt plaats voor opluchting: Bas Dost komt met positieve update na akelig moment in Alkmaar

Het gaat goed met . Dat blijkt uit een reactie van de aanvaller op het account van N.E.C. op X. Dost zakte zondagavond in de slotfase van het uitduel met AZ plots in elkaar. De schrik was groot, maar gelukkig zijn de berichten positief.

De ontmoeting tussen AZ en N.E.C. naderde het einde toen het stadion stilviel. Dost, die op schitterende wijze in de eerste helft de score had geopend namens de bezoekers, zakte na een sprint in elkaar. Medici van zowel AZ als N.E.C. sprintten vervolgens het veld in en de spelers van beide ploegen gingen al snel om de aanvaller heen staan. De schrik zat er flink in, maar die maakte gelukkig al snel plaats voor opluchting. Die zal inmiddels de overhand hebben genomen, zeker na de reactie van Dost op de sociale media van zijn werkgever. “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!”, leest het.

Algemeen directeur Wilco van Schaik nam in de catacomben van het AFAS-Stadion de eerste schrik al weg. “Ik heb hem in de ogen gekeken. Dost ging rechtop zitten toen zijn vader in de kleedkamer kwam. En hij heeft nog wat gezegd tegen de spelers. Dat is wel heftig, als je hem weg ziet gaan. Maar dat was wel goed. Dat heeft veel indruk gemaakt op de staf en de spelers. Dan zie je hoe betrekkelijk voetbal is”, vertelde Van Schaik voor de camera van ESPN. Het duel tussen AZ en N.E.C. werd logischerwijs gestaakt.