Geëmotioneerde Van Schaik komt met goed nieuws over Dost: 'Hij wilde wat tegen de spelers zeggen'

NEC’s algemeen directeur Wilco van Schaik heeft tekst en uitleg gegeven over het incident rondom Bas Dost. De spits ging zonder dat er iemand in de buurt was naar de grond in het duel met AZ, waarbij hij direct werd geholpen met een defibrillator. Van Schaik blikte terug op alles wat er gebeurde en kwam wederom met goed nieuws over Dost.

“Ik zat boven op de tribunes en ik zag het gebeuren. Ik zei meteen tegen Carlos Aalbers (technisch directeur, red.) dat we naar beneden moesten. Toen zijn we met Robert Eenhoorn (directeur van AZ, red.) door de gangen gerend”, begon de geëmotioneerde Van Schaik zijn verhaal bij ESPN.

“Toen zagen we het doek eromheen. Niemand wist aan de kant wat. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf aan dat hij een teken van leven gaf, dat hij weer bij kennis was”, reconstrueerde Van Schaik de situatie in Alkmaar.

Vervolgens gebeurde er van alles achter de schermen. “Hij had gelijk gevraagd of de familie die er was, zijn vader was er, of we die in kennis wilde stellen. Gelukkig toen hij hier binnenkwam was zijn vader erbij en die is er nu ook nog bij. We hebben zijn vrouw ook meteen laten bellen. Dat dat kon is al heel wat.”

Van Schaik kreeg vervolgens goed nieuws vanuit Dost. “Ik heb hem in de ogen gekeken. Dost ging rechtop zitten toen zijn vader in de kleedkamer kwam”, zei Van Schaik, die daarop emotioneel werd. “En hij heeft nog wat gezegd tegen de spelers. Dat is wel heftig, als je hem weg ziet gaan. Maar dat was wel goed. Dat heeft veel indruk gemaakt op de staf en de spelers. Dan zie je hoe betrekkelijk voetbal is.” Het duel tussen AZ en N.E.C. werd logischerwijs gestaakt.