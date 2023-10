Bas Dost voorlopig nog in ziekenhuis Alkmaar, Van Schaik reageert op geruchten

NEC-spits blijft voorlopig opgenomen in het ziekenhuis. De spits zakte in de slotfase van de uitwedstrijd tegen AZ in elkaar op het veld en werd, nadat hij weer bij kennis was gekomen, naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Daar heeft hij een goede nacht doorgemaakt, schrijft De Gelderlander. NEC-directeur Wilco van Schaik wil niet ingaan op de vraag of er sprake is geweest van een reanimatie op het veld.

Dost heeft volgens de lokale krant 'een goede nacht achter de rug, maar staat voorlopig nog wel onder controle van de artsen.' Vandaag (maandag) wordt nog geen nieuws over zijn precieze toestand verwacht en kan er vermoedelijk ook geen uitsluitsel worden gegeven over het moment waarop de oud-international weer naar huis mag. Van Schaik waakt voor speculatie zolang niet duidelijk is wat er precies gebeurd is: "Het is iedereen aan te raden hier niet over te gissen en zelf dokter te spelen. Niemand weet het nog. De onderzoeken in de komende dagen zullen dit uitwijzen", zegt hij tegen bovengenoemde krant.

Artikel gaat verder onder video

In het bewuste artikel wordt beschreven dat Dost niet lang voordat hij in elkaar zakte werd behandeld aan zijn schouder en naar zijn linkerarm zou hebben gegrepen. "Dat kan duiden op problemen met het hart, maar dat is dus nog niet vastgesteld in het ziekenhuis. Ook is nog niet bevestigd of Dost op het veld is gereanimeerd en er gebruik is gemaakt van de defibrillator", zo leest het. Van Schaik komt met een andere lezing: "Bas zei zelf dat hij tegen Martins Indi was aangelopen en een beuk kreeg op zijn schouder. Die dingen staan voor zover ik weet los van elkaar. Maar goed, de artsen zullen alles checken. We moeten dat soort dingen ook niet groter maken dan ze zijn, laat de artsen dit bepalen."

Eerder in de wedstrijd had Dost nog op werkelijk schitterende wijze voor de 0-1 gezorgd door AZ-doelman Mathew Ryan met een volley vanaf de hoek van het strafschopgebied te verschalken. Twintig minuten later was de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Club Brugge de aangever bij de 0-2 van Magnus Matsson. In de tweede helft kwam de thuisploeg via Vangelis Pavlidis terug tot 1-2, maar de wedstijd werd na het in elkaar zakken van Dost (uiteraard) niet meer hervat. De KNVB zal de komende tijd moeten beslissen wat er met de vier resterende minuten blessuretijd zal gaan gebeuren. Eerder dit seizoen gebeurde iets vergelijkbaars bij de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax; toen doelman Etienne Vaessen kort voor tijd geblesseerd raakte na een botsing met Brian Brobbey. Inmiddels is duidelijk dat dat duel, dat bij een 2-3 tussenstand werd gestaakt, op 6 december zal worden uitgespeeld.