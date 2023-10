Bayern München komt met duidelijk statement na ophef rondom Mazraoui

blijft deel uit maken van de selectie van Bayern München, zo heeft de Duitse topclub vrijdagochtend bekendgemaakt. De Marokkaanse verdediger kwam in opspraak na meerdere berichten op sociale media, waar zijn werkgever inmiddels met hem over gesproken heeft. Mazraoui wordt, in tegenstelling tot El Ghazi bij Mainz 05, niet uit de selectie gezet.

Er ontstond afgelopen week ophef rondom Mazraoui, omdat de verdediger op sociale media in een aantal berichten aangaf Palestina te steunen. Dit viel bij veel mensen niet goed, waaronder een aantal Duitse politici, die zelfs zouden willen dat Bayern München per direct afscheid zou nemen van de oud-Ajacied. Dat gebeurt in ieder geval niet, want Der Rekordmeister heeft na een aantal gesprekken met Mazraoui besloten om de verdediger niet uit de selectie te zetten.



"Mazraoui heeft ons op geloofwaardige wijze verzekerd dat hij, als vredelievend persoon, terreur en oorlog resoluut afwijst. Hij betreurt het als zijn berichten irritatie hebben veroorzaakt", zegt Bayern München-directeur Christian Dreesen in een statement op de clubsite. Mazraoui zelf gaf in het desbetreffende statement nogmaals aan dat hij elke vorm van terrorisme en elke terroristische organisatie blijft veroordelen.

Een soortgelijke situatie deed zich onlangs voor bij Mainz 05. Anwar El Ghazi, die na zijn transfervrije vertrek bij PSV pas net onder contract stond bij de Bundesliga-club, is op non-actief gesteld door de club wegens zijn uitlatingen op sociale media. In tegenstelling tot Bayern München kiest de nummer zeventien van de Bundesliga voor een harde aanpak.