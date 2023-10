Bayern München komt met een positieve update over en vóór Matthijs de Ligt

De belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland moet weliswaar aan zijn zich voorbij laten gaan, maar de kans is groot dat hij zich in november weer meldt bij het Nederlands elftal. Bayern München laat weten dat De Ligt dinsdag weer op het veld trainingsveld verscheen.

Bayern München telde vorig jaar 67 miljoen euro neer voor de komst van De Ligt. De Nederlander kon in zijn eerste seizoen in Zuid-Duitsland rekenen op een basisplaats, maar raakte die in de aanloop naar de competitiestart in de nieuwe jaargang kwijt. Bayern München leed begin augustus een pijnlijke nederlaag tegen RB Leipzig in de strijd om de Supercup en dat had gevolgen voor De Ligt. De verdediger moet sindsdien Kim Min-jae en Dayot Upamecano voor zich dulden.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van Ajax en Juventus mocht op 23 september in de thuiswedstrijd tegen Vfl Bochum weer eens beginnen en was meteen trefzeker. Zijn wedstrijd duurde echter niet langer dan 45 minuten. De Ligt bleek een knieblessure te hebben opgelopen, die hem sindsdien aan de kant houdt. Hij moest de competitieduels met RB Leipzig en SC Freiburg, de bekerwedstrijd tegen Pr. Münster én het Champions League-treffen met FC Kopenhagen al aan zich voorbij laten gaan. Ook de interlands van Oranje tegen Frankrijk en Griekenland komen te vroeg.

Terwijl het Nederlands elftal zich voorbereidt op de kraker tegen Frankrijk van komende vrijdag, komt Bayern München met een positieve update over De Ligt. De Duitse grootmacht meldt woensdag dat de mandekker dinsdag is begonnen met loopoefeningen op het veld. Wanneer De Ligt aansluit bij de groepstraining is nog niet bekend. Het is voor De Ligt te hopen dat hij snel weer de oude is. Zijn concurrent Upamecano is namelijk voorlopig niet inzetbaar. De Fransman raakte afgelopen zondag geblesseerd in de wedstrijd tegen SC Freiburg en uit onderzoek blijkt dat hij een kwetsuur in zijn linker hamstring heeft opgelopen.

Een spoedig herstel van De Ligt is wenselijk voor Bayern-trainer Thomas Tuchel, maar ook voor de Nederlander zelf. Hij zal er immers op gebrand zijn om bij afwezigheid van Upamecano te laten zien dat hij in de basis boort. Bovendien ligt voor Bayern München na de interlandperiode een mooi programma in het verschiet. Het speelt in de competitie onder meer tegen rivaal Borussia Dortmund en in de Champions League wacht het tweeluik met Galatasaray.