Dani Olmo zet Matthijs de Ligt voor schut met waanzinnige actie in de zestien

Een waanzinnig doelpunt van Dani Olmo in de strijd om de Duitse Supercup tussen Bayern München en RB Leipzig. De vleugelspeler van Leipzig passeerde in de slotfase van de eerste helft zowel Matthijs de Ligt als Konrad Laimer met een onnavolgbare voetbeweging in het strafschopgebied, alvorens de 0-2 te maken. De commentator van Viaplay noemde de actie zelfs 'Bergkampiaans'.

Olmo had in de derde minuut ook al de score geopend voor Leipzig en maakte kort voor de pauze dus de 0-2. Xavi Simons heeft een basisplek bij Leipzig. De Ligt werd in de pauze gewisseld voor Kim Min-Jae.