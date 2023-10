Benjamin Tahirovic deelt serieuze sneer uit aan Steijn: 'Verandering was echt nodig'

is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax. De Hagenaar werd een paar maanden geleden aangesteld als opvolger van John Heitinga en daarmee nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers, maar besloot na een dramatische competitiestart op te stappen. Volgens Tahirovic heeft het vertrek van Steijn de selectie goed gedaan.

Ajax hoopte afgelopen zondag met een overwinning aan het nieuwe blok te beginnen. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie kwam op bezoek bij FC Utrecht vlak na rust op een 2-0 achterstand, maar rechtte de rug en stond niet veel later met 2-3 voor. De eerste overwinning in competitieverband sinds 12 augustus leek aanstaande, ware het niet dat Ajax de voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk zonder punten van het veld stapte (4-3).

Artikel gaat verder onder video

Steijn leek ondanks de afgang in De Galgenwaard voorlopig aan te blijven, maar Ajax maakte maandag bekend dat hij niet langer voor de groep staat. Hedwiges Maduro, de afgelopen maanden assistent van Steijn, neemt tijdelijk diens taken over. Volgens Tahirovic heeft het naar voren schuiven van Maduro een positief effect op de groep. “Ik denk dat verandering echt nodig was. We hebben zeven of acht wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Dus verandering was hard nodig”, vertelt Tahirovc in de aanloop naar het treffen met Brighton & Hove Albion in de Europa League voor de camera van ESPN.

“We hebben getraind en de groep was meteen een stuk positiever, met veel meer lachende gezichten. De spark die Maduro ons heeft gegeven konden we goed gebruiken”, vervolgt de middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte van AS Roma naar Ajax. Tahirovic kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats onder Steijn, maar verdween na de thuiswedstrijd tegen Marseille in de Europa League uit de basis. Hij kreeg op bezoek bij FC Utrecht een nieuwe kans, maar beleefde evenals zijn ploeggenoten een ongelukkige middag. Aan Tahirovic en consorten de taak om de draad snel op te pakken. “Ik denk dat we heel goed aan het seizoen begonnen met wedstrijden tegen Heracles en Ludogorets, maar daarna hadden we een slechte periode. Ajax is een grote club en dit soort prestaties zijn onacceptabel.”