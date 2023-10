Bijltjesdag verwacht bij Ajax: 'Dat hij er nog zit is natuurlijk een schande'

Hoewel Ajax de afgelopen periode al afscheid nam van onder meer RvC-voorzitter Pier Eringa, directeur voetbalzaken Sven Mislintat én hoofdtrainer Maurice Steijn, verwachten Mike Verweij en Valentijn Driessen dat er nog meer 'slachtoffers' zullen gaan vallen in de Johan Cruijff ArenA. Daarbij gaat Verweij specifiek in op de toekomst van Chief Sports Officer Maurits Hendriks.

"Hendriks is natuurlijk gewoon een schande", stelt clubwatcher Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Chief Sports Officer, dat is een functie die helemaal niet in een voetbalbedrijf hoort. Dat hoort een Chief Football Officer te zijn, oftewel een technisch directeur. Die kwam later, dus die functie is al compleet overbodig." De voormalig hockeytrainer en chef de mission bij NOC*NSF maakte zich in de Johan Cruijff ArenA intern hard voor de aanstelling van Mislintat, die inmiddels dus alweer de laan uit werd gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

"Hij (Mislintat, red.) heeft twaalf ik wil niet zeggen waardeloze, maar wel grotendeels waardeloze aankopen gedaan, die Ajax echt 115 miljoen euro hebben gekost", vervolgt Verweij. "Maar wat nog veel erger is, is dat hij voor 59 jaar aan contracten heeft uitgedeeld. Alle elf de aankopen kregen een vijfjarig contract, alleen de transfervrije Branco van den Boomen een vierjarig contract. Als je over twee tot drie miljoen per contractjaar (aan salaris, red.) praat, dan gaat het nog een keer 150 miljoen kosten, rechtstreeks het putje in."

In zijn column in diezelfde krant noemde chef voetbal Driessen eerder op de maandag Hendriks eveneens als iemand die 'snel aan de beurt' komt in Amsterdam. Daarnaast zullen ook Jan van Halst (momenteel interim-algemeen directeur), Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen (alledrie lid van de Raad van Commissarissen) volgens de journalist op korte termijn moeten vertrekken bij Ajax. In het geval van Van Halst is dat al officieel bekend: de oud-middenvelder liet al weten niet terug te keren als commissaris zodra Alex Kroes hem opvolgt als algemeen directeur omdat hij het niet juist zou vinden zijn eigen beleid met terugwerkende kracht te moeten toetsen.