Brobbey kan niet blij zijn met statistiek waarmee hij Giménez nipt aftroeft

Ajax-spits heeft van alle spelers in de Eredivisie dit seizoen het vaakst buitenspel gestaan, zo meldt Voetbal International. De top-vijf wordt gecompleteerd (Feyenoord) en Saïd Humulic (Vitesse), Ion Nicolaescu (sc Heerenveen) en Mohamed Sankoh (Heracles Almelo).

Brobbey stond dit seizoen in totaal negen keer buitenspel. Dat komt neer op één keer buitenspel per ongeveer 57 minuten. Giménez is de nummer twee van de ranglijst. Hij werd in totaal acht keer teruggevlagd (één keer per 81 minuten). Humulic, Nicolaescu en Sankoh delen met zes keer buitenspel de derde plaats.

Hoewel Brobbey met drie doelpunten uit tien wedstrijden dit seizoen nog niet echt op schot is, heeft Ajax-trainer Maurice Steijn een rotsvast vertrouwen in hem. Tot de interlandperiode kreeg de 21-jarige spits steevast de voorkeur boven zomeraankopen Chuba Akpom en Georges Mikautadze.

Afgelopen maandag maakte Brobbey in het EK-kwalificatieduel met Griekenland (0-1) zijn debuut in het Nederlands elftal. Als invaller kwam de spits van Ajax naar een uur binnen de lijnen voor Wout Weghorst. In blessuretijd leek hij een penalty te versieren, maar scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández was een andere mening toegedaan dan de VAR.