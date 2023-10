Brobbey onthult inhoud van WhatsApp-bericht Vaessen; Ajax-spits spreekt één wens uit

heeft na RKC Waalwijk - Ajax contact gehad met . Vaessen raakte afgelopen weekend in de slotfase ernstig geblesseerd na een botsing met de spits van Ajax.

Brobbey onthult donderdagavond na het Europa League-duel van Ajax met AEK Athene (1-1) contact gehad te hebben met Vaessen. “Ik heb natuurlijk met hem gesproken. Hij stuurde me een lief berichtje. Daar was ik heel blij mee”, vertelt de spits van Ajax voor de camera van ESPN.

Verslaggever Cristian Willaert vraagt Brobbey naar de inhoud van het berichtje van Vaessen. “Het was een hele lange tekst”, antwoordt de aanvaller. “Dat het normaal is, dat hij een keeper is die de duels aangaat en dat ik een spits ben die de duels aangaat. Ik begreep hem ook”, soms Brobbey op. “Hij nam mij niks kwalijk, dat is het belangrijkste.”

Brobbey legt uit dat de blessure van Vaessen hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Hij geeft aan dat nog één wens had. “Ik was er sowieso nog niet klaar mee. Ik wilde hem ook gaan bezoeken, maar daar is nog niks van gekomen. Maar ik ga hem binnenkort wel weer een appje sturen en dan gaan we kijken”, aldus Brobbey.