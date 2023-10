Champions League-finalist 'droomt' van komst Santiago Giménez

Inter ziet in de gedroomde winteraankoop, zo schrijft La Gazzetta dello Sport maandag. De komst van de aanvaller van Feyenoord wordt desondanks een moeilijk verhaal, want hij zou financieel niet haalbaar zijn.

Behalve Giménez wordt ook Mehdi Taremi van FC Porto genoemd als kandidaat om de voorhoede te versterken. De 31-jarige Iraniër is een logischere optie, want hij beschikt over een aflopend contract bij Porto en is daardoor een stuk goedkoper. "Inter denkt aan Taremi en droomt van Giménez", schrijft La Gazzetta.

Volgens de krant wordt Giménez 'scherp gevolgd' door de Champions League-finalist van vorig seizoen. "Als de financiële middelen er waren, zou Inter zonder aarzeling werk maken van de spits van Feyenoord, zelfs al worden de onderhandelingen lastig vanwege de hoge vraagprijs van de Nederlanders. Ook Lecce-spits Nikola Krstovic staat op de radar, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die club hem in januari laat gaan.”

Giménez maakte zondag beide doelpunten voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2). Hij schoof na afloop aan voor de persconferentie en kreeg enkele vragen over zijn toekomst. “Het is niet in mijn handen. We moeten kijken of Feyenoord me kan behouden”, zei Giménez, die aangaf dat zijn toekomst in de handen van God ligt. "God zal voor mij beslissen."