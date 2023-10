Crisis in Amsterdam gaat de wereld over: 'Ajax is nu een doorsneeclub'

De diepe crisis waarin Ajax verkeert gaat over de grens niet onopgemerkt voorbij. Buitenlandse media schrikken van het verval van de Amsterdamse club.

Ajax bereikte zondag een nieuw dieptepunt door te verliezen bij FC Utrecht (4-3) en naar de zeventiende plaats in de Eredivisie te zakken. "Het gaat van kwaad naar erger bij Ajax. De exit van coach Maurice Steijn lijkt stilaan onafwendbaar", schrijft het Belgische Het Laatste Nieuws. "Vier nederlagen op rij. Een 5 op 21. En voorlaatste in de stand, weliswaar met twee matchen minder gespeeld. Nog nooit stond Ajax er zo slecht voor in deze fase van de Eredivisie."

Sporza vraagt zich af of Steijn binnenkort wordt afgerekend op de dramatische resultaten. "Na zeven speeldagen kleuren de cijfers bloedrood: met amper één zege en vier nederlagen staat het fiere Ajax zowaar op rechtstreekse degradatieplaats. Ongezien. Door de zoveelste afgang zakt de traditieclub naar een degradatieplaats. Zelfs met twee inhaalmatchen te goed valt dat bijna niet meer te verdedigen. Wie betaalt er straks de rekening in Amsterdam?"

Het Franse RMC Sport speculeert eveneens over een ontslag van Steijn. "Hij maakt zich weinig illusies over zijn toekomst. Ajax staat met de rug tegen de muur en gaat een belangrijke week tegemoet, met een bezoek aan Brighton & Hove Albion in de Europa League op donderdag, voordat het zondag in de competitie afreist naar de koploper in de Eredivisie: PSV."

Het Duitse Kicker ziet de negatieve reeks van Ajax blijft voortzetten. "De 3-4 tegen de nummer laatst van de Eredivisie was voor Ajax de vierde nederlaag op rij. De club staat daardoor in de directe degradatiezone. Ajax wilde op bezoek bij Utrecht de boel omdraaien en uit de onderste regionen kruipen, maar door een grote fout in de opbouw werd er opnieuw verloren."

Bij het Britse The Daily Mail wordt vooral aandacht besteed aan het feit dat de wedstrijd tussen Utrecht en Ajax tot twee keer toe werd stilgelegd, terwijl volgens het Spaanse Marca de Ajax op dit moment een 'doorsneeclub' in de Eredivisie is."De titel is buiten bereik en plaatsing voor de Champions League is vrijwel onmogelijk. Het historische Ajax zal moeten vechten om niet in degradatienood te komen."