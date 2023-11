Cristiano Ronaldo reageert met vier emojis op achtste Ballon d'Or voor Lionel Messi

Cristiano Ronaldo heeft op Instagram een eerste reactie gegeven op het feit dat zijn eeuwige rivaal Lionel Messi maandag voor de achtste keer in zijn loopbaan de Ballon d'Or heeft gewonnen. De Portugees, zelf vijf keer met de prijs die door France Football aan de beste voetballer van het jaar wordt uitgereikt werd onderscheiden, postte dinsdag vier emojis onder een reel van de Spaanse krant AS.

In het filmpje gaat journalist Tomás Roncero in op het nieuws dat eigenlijk al geen nieuws meer was, aangezien verschillende media al ver voor de uitreiking in Parijs op maandagavond naar buiten brachten dat Messi ook de editie van dit jaar op zijn naam zou schrijven. De prijs ging ook in 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 en 2021 naar de speler van Inter Miami. Zijn overwinning van dit jaar heeft de kleine Argentijn vooral te danken aan zijn spel op het WK in Qatar, waar hij de Albicelesti met zeven treffers naar de derde wereldtitel in de geschiedenis leidde.

Het officiële Instagram-account van Ronaldo reageert met vier emojis die huilen van het lachen op de reel van AS. Onder de reactie van de Portugees zijn de meningen verdeeld: een deel van de respondenten vindt de Portugees overduidelijk de beste van de twee, terwijl anderen er juist in willen wrijven dat Messi zijn rivaal nu nog ruimer overtreft qua gewonnen Ballon d'Ors. "Je bent 38 jaar oud maar je gedraagt je als een vijfjarige", schrijft iemand. "Je zult nooit beter zijn. Messi was, is en zal beter dan jou zijn. En dat weet je."