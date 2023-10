Dallinga krijgt Anfield héél even stil maar Liverpool en scorende Gravenberch zijn toch maatje te groot

Liverpool heeft het Europa League-duel met Toulouse om weten te zetten in een 5-1 overwinning. Op Anfield kwam de Franse bekerwinnaar van afgelopen seizoen door een treffer van nog wel even knap terug van een 1-0 achterstand, maar bleek de door trainer Jürgen Klopp op veel plekken gewijzigde thuisploeg uiteindelijk - mede dankzij een goal van - toch een maatje te groot.

Klopp greep ook het derde Europese duel van dit seizoen aan om een aantal vaste basiskrachten rust te gunnen. Zo namen eerste doelman Alisson Becker en vaste krachten als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai plaats op de bank. Daarentegen mocht Gravenberch wél vanaf het begin meedoen. De bezoekers baarden vorig seizoen opzien door zich als promovendus moeiteloos te handhaven in de Ligue 1 én beslag te leggen op de Coupe de France. Dallinga, goed voor twee treffers in de met 5-1 gewonnen eindstrijd tegen Nantes, had als enige Nederlander een basisplaats bij de Fransen; Stijn Spierings (teruggehuurd van RC Lens) zat niet bij de selectie, hij kon niet tijdig worden ingeschreven bij de UEFA. Ook Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) ontbrak bij Toulouse, in zijn geval met een blessure.

Artikel gaat verder onder video

Al na acht minuten lag de eerste treffer van de avond in het net. De Portugese aanvaller Diogo Jota werd net voorbij de middencirkel aangespeeld en dribbelde succesvol door een woud van Toulouse-verdedigers heen om vervolgens oog in oog met doelman Guillaume Restes beheerst af te drukken: 1-0. Lang konden The Reds echter niet van de voorsprong genieten, en dat had Toulouse volledig aan Dallinga te danken. De oud-speler van FC Groningen en Excelsior werd weggestuurd door een dieptepass van Aron Dønnum en was niet meer te achterhalen door de Liverpool-verdediging. Zijn afronding was oog in oog met Caoimhín Kelleher wellicht niet eens zo strak in de hoek geplaatst, maar wel voldoende voor de 1-1.

INCROYABLEEEEE ! 💫💜



TOULOUSE ÉGALISE À ANFIELD PAR THJIS DALLINGA. 👀



pic.twitter.com/ObfKSTxymU — MercaFoot (@MercaFoot_) October 26, 2023

Liverpool weigerde echter om voor de eerste keer dit Europese seizoen puntverlies toe te staan en kwam na een halfuur spelen opnieuw op voorsprong. Een voorzet van Trent Alexander-Arnold werd door de Japanner Wataru Endo tegendraads binnengekopt, waardoor de voorsprong weer hersteld werd. Drie minuten later breidde Darwin Nuñez de marge zelfs uit naar twee: de Uruguayaan kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot van dichtbij hard en hoog raak.

In het tweede bedrijf kreeg Toulouse vervolgens vrijwel direct een enorme kans om weer wat terug te doen Kelleher een bal zó in de voeten van Dallinga speelde. De Nederlandse spits toonde zich niet zelfzuchtig en legde breed naar Gabriel Suazo. De linkervleugelverdediger had vervolgens vrij spel om binnen te schieten omdat Kelleher compleet uit positie stond, maar stuitte tot zijn eigen ontsteltenis op de mee teruggesnelde Alexander-Arnold.

Waar Toulouse naliet om terug te komen in de wedstrijd, sloeg Liverpool daarna alsnog toe, en ditmaal was Gravenberch de gevierde man. De oud-Ajacied mocht daarbij wel zijn dank uitspreken richting eerdergenoemde Nuñez, die knap een verdediger had uitgekapt en ook doelman Restes voorbijging maar daarna voor een leeg doel de paal raakte. De rebound was echter een prooi voor Gravenberch, die Restes ook voorbijging en het vizier wél op scherp bleek te hebben: 4-1.

Na de treffer van Gravenberch besloot Klopp wat te gaan wisselen en bracht hij onder meer Gakpo (voor Alexander-Arnold) binnen de lijnen. Het werden de eerste speelminuten voor de oud-PSV'er sinds hij geblesseerd naar de kant ging in het verloren Premier League-duel bij Tottenham Hotspur, waarin hij nog wel wist te scoren. Daarna ontbrak hij in de duels met Brighton (2-2) en Everton (2-0) én moest hij tussendoor ook de voorbije interlandperiode van Oranje aan zich voorbij laten gaan. Even later mocht Gravenberch ook gaan douchen; voor hem kwam Salah er voor de laatste twintig minuten nog bij. Diep in blessuretijd zorgde de Egyptenaar voor de 5-1.

Door de zege blijft Liverpool ook na drie speelronden nog zonder puntverlies is in groep E. Toulouse blijft ondanks het verlies nog wel tweede met vier uit drie. Het andere duel in de poule tussen het LASK Linz en het Union Sint-Gillis eindigde in een 1-0 overwinning voor de Oostenrijkers, die daarmee de eerste drie punten binnen hebben. De Belgen verzamelden er pas eentje en staan daarmee onderaan.