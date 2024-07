Dallinga heeft gewenste transfer te pakken en maakt zich op voor CL-avontuur

is de nieuwe spits van Bologna, zo melden de Italianen via de officiële kanalen. De Nederlander volgt zodoende zijn naar Manchester United vertrokken landgenoot Joshua Zirkzee op en mag zich opmaken voor een avontuur in de Champions League.

De overstap van Dallinga naar Italië hing al een tijdje in de lucht. Zaterdag maakte Voetbal International al melding van een mondeling akkoord tussen Bologna en Toulouse. Waar de spits een afkoopsom van achttien miljoen euro in zijn contract had staan, zou er uiteindelijk een bedrag van ruim vijftien miljoen euro met de transfer gemoeid zijn.

Artikel gaat verder onder video

Dallinga maakte in 2021 transfervrij de overstap van FC Groningen naar Excelsior, waar hij een enorme indruk maakte in de Keuken Kampioen Divisie met 32 goals in 37 competitiewedstrijden. Dat leverde hem uiteindelijk een miljoenentransfer naar Toulouse op, waar hij vrolijk verderging met het maken van doelpunten. In twee seizoenen in Frankrijk kwam de spits tot 86 wedstrijden, waarin hij 37 keer scoorde en acht assists leverde. Dallinga kwam tot dusver ook één keer in actie voor Oranje.

Met Bologna voegt Dallinga zich bij een team dat een geweldig seizoen in de Serie A achter de rug heeft. De club uit het noorden van Italië eindigde op de vijfde plek in de Serie A, waardoor het zich op mag maken voor een avontuur in de Champions League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 NOS Studio Fußball haalt uit naar Oranje-international: ‘Dit kan niet in het Nederlands elftal’

Aan tafel bij Studio Fußball wordt een harde conclusie getrokken over een basisspeler van Oranje.