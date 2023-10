De enige speler die het Ajax-publiek wél kan bekoren, wordt door Van Basten afgekraakt

Marco van Basten houdt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport een zeer kritisch betoog over Ajax. De oud-spits en analist stelt dat het de selectie van de Amsterdammers simpelweg ontbreekt aan kwaliteit. Ook , één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, kan hem niet bekoren.

“Ik zie de situatie bij Ajax niet snel veranderen. Het niveau van de spelers is gewoon belabberd. Het is niet goed, het is niet des Ajax”, analyseert Van Basten het afgelopen weekend met 1-2 verloren competitieduel van Ajax met AZ. De analist constateert dat de selectie van Ajax geen spelers herbergt waar anderen zich aan kunnen optrekken. “Ik heb het al vaker gezegd: normaal heb je spelers waar anderen zich aan kunnen vastklampen. Maar daar heeft Ajax er geen één van. Ze zijn allemaal op zoek naar een sterke schouder, een kapstok. Ik zie er niet één die zo’n rol op zich kan nemen.”

Collega-analist Ruud Gullit oppert een opvallende kandidaat om Ajax op sleeptouw te nemen: de pas achttienjarige Vos. Gullit noemt Vos ‘een jongen met potentie’. Van Basten ziet die potentie echter niet, ondanks Vos te boek staat als toptalent en een publiekslieveling van het Ajax-publiek is. “Nee, dat vind ik ook niet. Ik heb hem gisteren zien lopen: hij doet ook niks bijzonders”, gaat de oud-aanvaller van onder meer Ajax en AC Milan verder.

Wytse van der Goot suggereert dat Steven Bergwijn als aanvoerder een voortrekkersrol op zich zou moeten nemen. “Bergwijn brengt het ook niet, die heeft moeite om zichzelf op het niveau te brengen dat hij aan het begin had”, reageert Van Basten, die niet per se denkt dat het ontslaan van Steijn de oplossing is voor Ajax. “Vorig jaar was het ook al niet best, toen hebben ze ook al twee trainers versleten. Je kunt niet blijven wisselen. Het heeft ook heel veel met kwaliteit op het veld te maken.”