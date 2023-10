Derksen over samenwerking Van Egmond: 'Dan had ik niet meer meegewerkt'

Michel van Egmond heeft in het verleden een boek geschreven over het leven van Johan Derksen. De successchrijver volgde de voormalig hoofdredacteur een tijdlang op de voet, maar als hij zijn ex-vrouw ook voor het boek had benaderd, dan was de Snor daar wel mee gestopt.

Dat vertelde Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside, tijdens een stevige discussie over het boek ‘Met de trekker naar de macht’ van Marcia Nieuwenhuis. Daarin kwam de ex-man van Van der Plas ook voor een deel aan het woord en daar was de politica niet van gediend. Hoewel Derksen wel begreep dat het in het boek stond, snapte hij ook dat Van der Plas er moeite mee had.

“Het is best een moeilijk probleem. Michel van Egmond heeft een boek met mij gemaakt. Daar heb ik aan meegewerkt”, begon Derksen zijn betoog. “Had hij mijn ex-vrouw opgezocht en geciteerd, dan was ik gestopt. Had ik niet meer meegewerkt. Maar wat zij doet is een biografie maken zonder medewerker van de hoofdpersoon over iemand. Dan heb je de regie niet meer. Dan ligt alle macht bij de auteur”, weet de tv-persoonlijkheid uit ervaring.

