Derksen vernietigend: 'Hij is alleen maar met zichzelf bezig, één groot opgeblazen ego'

Johan Derksen heeft aan tafel bij Vandaag Inside ongenadig hard uitgehaald naar Tim Hofman. Het nieuwe seizoen van BOOS begon donderdag met een aflevering over het incident van vorige maand, waarbij een 41-jarige man uit Breda met een vuurwapen en een mes het BNNVARA-gebouw binnenliep met het voornemen Hofman om het leven te brengen.

De aflevering, waarin Hofman uitlegt wat er op 6 september is gebeurd en wat het team van BOOS tot nu toe weet van de man, is niet goed ontvangen door Derksen. "Die Tim Hofman wentelt zich in zijn ego", stelt Derksen. "Ik vind het belachelijk. Het gaat weer een uitzending over Tim Hofman. Tim Hofman maakt een uitzending over Tim Hofman."

Het zou Derksen niet verbazen als de aflevering dankzij de 'wokefamilie' wordt beloond met een prijs. "Net zoals de aflevering over The Voice, daar was ook iedereen zo opgetogen over. Maar dat waren meer dan 90 procent anonieme beschuldigingen van mensen die niet goed in beeld gebracht werden."

Volgens Derksen is Hofman 'alleen maar met zichzelf bezig'. "Het is één groot opgeblazen ego. Misschien dat de jeugd dit aanspreekt, maar ik vind dit onvolwassen. Als ik die jongen zie, dan kom ik maar tot één conclusie: het is een zelfingenomen kwal."