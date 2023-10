'Diego Simeone denkt na veertien jaar aan vertrek bij Atlético Madrid'

De Spaanse krant Sport onthult dat Atlético Madrid-trainer Diego Simeone neigt naar een vertrek in de zomer van 2025. De Argentijn, die al sinds december 2011 aan het roer staat bij de club die hij eerder als speler diende, zou zich oriënteren op een toekomstig dienstverband in Saudi-Arabië.

Simeone ligt nog vast tot medio 2024 bij de club van Memphis Depay en zou momenteel openstaan voor een contractverlenging met één of twee seizoenen. Daarbij zou hij echter nadrukkelijk de optie open willen houden om in 2025 naar Saudi-Arabië te vertrekken. Zijn zaakwaarnemers zouden reeds enkele contacten hebben gelegd en zich buigen over de mogelijkheden om in het steenrijke land aan de slag te gaan, zo stelt de krant.

Daarmee zou na bijna veertien jaar een einde komen aan een bijzonder succesvolle periode voor Simeone én Atléti. Onder leiding van de fanatieke Argentijn wist de club zowel in 2014 als in 2021 beslag te leggen op de Spaanse landstitel en eindigde hij alleen in het seizoen 2019-20 niet in de top-3 van LaLiga (Atlético werd toen vierde). Bovendien won hij in 2012 én in 2018 de Europa League met de Rojiblancos en werd zowel in 2014 als in 2016 de finale van de Champions League bereikt. Beide keren trok stadgenoot Real Madrid daarin aan het langste eind.

Félix

De toekomstplannen van Simeone hebben mogelijk ook gevolgen voor João Félix en FC Barcelona. De Portugees, met een transfersom van liefst 135 miljoen euro nog altijd de duurste aankoop in de clubgeschiedenis, wordt dit seizoen verhuurd aan de Catalanen. Tussen de aanvaller en Simeone botert het overduidelijk niet; in Barcelona zijn ze wél blij met hem en zou men hem graag definitief overnemen. De club hikt vanwege de financiële perikelen behoorlijk tegen de vraagprijs van naar verluidt 80 miljoen euro aan, bovendien zou Atlético-voorzitter Ángel Gil Marín het nog wél in de recordaankoop zien zitten. Sport schetst een scenario waarin Félix ook volgend seizoen aan Barça wordt verhuurd, waarna hij in de zomer van 2025 onder de opvolger van Simeone een verse start zou kunnen maken in Madrid.