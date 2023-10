Dit zijn de tien mogelijke opvolgers van Maurice Steijn bij Ajax

Maurice Steijn heeft maandag afscheid genomen als trainer van Ajax, waardoor de Amsterdamse club op zoek moet naar een geschikte opvolger. Die lijken midden in het seizoen niet voor het oprapen en het is maar de vraag welke trainer er in de huidige crisissituatie in wil stappen bij Ajax. FCUpdate.nl zet een aantal mogelijke en logische kandidaten op rij voor de ontstane vacature in de Johan Cruijff ArenA.

John van 't Schip

John van 't Schip lijkt op dit moment een van de belangrijkste kandidaten om de rest van het seizoen af te maken als hoofdtrainer van Ajax. Eerder deze maand werd duidelijk dat Van 't Schip een technische functie zou krijgen bij Ajax, maar volgens Maarten Wijffels geldt hij binnen de club als de belangrijkste kandidaat om het stokje voor het rest van dit seizoen over te nemen van Steijn. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad zal Van 't Schip, die zware tijden kent wegens het overlijden van zijn vrouw, gevraagd worden door de Amsterdamse club. Van 't Schip was eerder eens interim-trainer in Amsterdam na het vertrek van Marco van Basten als hoofdtrainer.

Mitchell van der Gaag

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf wist onlangs te melden dat Mitchell van der Gaag bij Ajax in beeld zou zijn om Steijn op te volgen als trainer van Ajax. De assistent van Erik ten Hag bij Manchester United was in het verleden de assistent van Ten Hag bij de Amsterdammers. Mike Verweij wist destijds te melden dat Van der Gaag niet uit de koker van Louis van Gaal kwam, maar uit die van Jan van Halst, die bij Ajax zal vertrekken op het moment dat Alex Kroes wordt gepresenteerd als nieuwe algemeen directeur. De vraag is in hoeverre de rest van de club achter de komst van Van der Gaag zou staan, die zelf nog gewoon onder contract staat bij Manchester United.

Danny Blind

Ajax maakte zondagavond bekend dat Danny Blind op voorspraak van Louis van Gaal zal terugkeren in de rvc van de club, maar mogelijk komt de voormalig-assistent van Van Gaal ook in beeld voor de trainerspositie bij Ajax. Duidelijk is dat Van Gaal een grote vinger in de pap heeft over het te voeren beleid bij Ajax, waardoor hij zo maar eens bij Blind uit zou kunnen komen, waarvan duidelijk is dat Van Gaal hem hoog heeft zitten. Afgelopen zomer werd Blind ook benaderd door Sparta, maar hij besloot om geen hoofdtrainer te worden van de Rotterdamse club.

Frank de Boer

Als Ajax een trainer zoekt, valt altijd de naam van Frank de Boer. De oud-trainer van de Amsterdammers, die met beperkt materiaal vier keer op rij kampioen werd in de Eredivisie, zou de Amsterdamse club uit het slop kunnen trekken. De Boer is een bekende van de club, maar lijkt op het eerste oog niet direct de belangrijkste kandidaat te zijn om naar Amsterdam te komen. Mede omdat de oefenmeester momenteel een lucratief contract heeft bij Al Jazira, waarmee hij op een vierde plek staat.

Pascal Jansen

Een trainer die ook nog onder contract staat bij een club, maar goed lijkt te passen bij Ajax, is Pascal Jansen. De oefenmeester van AZ presteert al jaren uitstekend in het AFAS Stadion, waar hij dit seizoen met een gerenoveerde selectie opnieuw puike prestaties levert. Mocht Ajax het in Jansen zien zitten, lijkt het echter een lastig verhaal te worden om hem los te weken. De verstandshouding tussen Ajax en AZ is al niet best en de Alkmaarders zitten er niet op te wachten om hun trainer midden in het seizoen te laten vertrekken naar de hoofdstad.

Kjetil Knutsen

De Noorse trainer Kjetil Knutsen was afgelopen zomer al in beeld bij Ajax toen Sven Mislintat voor trainer Steijn koos, maar zou nu opnieuw in beeld kunnen komen bij de Amsterdammers. Knutsen levert ook dit seizoen goed werk bij FK Bodø/Glimt, waarmee hij ver voor staat op de concurrenten en Europees voetbal speelt. Knutsen speelt in Noorwegen aantrekkelijk voetbal en zal ongetwijfeld open staan voor een stap omhoog in een betere Europese competitie.

Marcelo Gallardo

Supporters van Ajax linken de Argentijnse trainer Marcelo Gallardo regelmatig aan Ajax. De 47-jarige coach kende in zijn geboorteland grote successen bij River Plate, maar is momenteel clubloos. De verwachting was dat Gallardo, die bekend staat als een tactisch sterke trainer, na zijn vertrek bij River Plate de stap naar Europa zou maken. Voorlopig is dat nog niet gebeurd. Is Ajax een geschikte klus voor hem?

Dick Schreuder

De periode van Alfred Schreuder bij Ajax werd geen succes, maar mogelijk zou zijn broer Dick Schreuder het beter kunnen doen in de Johan Cruijff ArenA. Schreuder vertrok afgelopen zomer naar het Spaanse CD Castellón en staat in Nederland bekend om zijn aantrekkelijke en aanvallende speelwijze. Zou de oud-trainer van PEC Zwolle de Amsterdamse club weer op de rit kunnen krijgen?

Dave Vos

Het doorschuiven van John Heitinga als trainer van Jong Ajax naar Ajax 1 pakte niet goed uit, waardoor de kans klein lijkt te zijn dat Ajax ervoor gaat kiezen om Dave Vos door te schuiven naar het eerste elftal van de Amsterdammers. Vos, eerder assistent van Van Bronckhorst bij Rangers FC, staat bekend als een coach met veel aanvallende intenties. Dat pakt dit seizoen echter nog niet goed uit bij Jong Ajax, dat ook de slechtste seizoenstart ooit kent.

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro neemt voorlopig het stokje over van Steijn bij Ajax, waardoor het ook zo maar zou kunnen dat de Amsterdammers de oud-middenvelder van de Amsterdammers het vertrouwen geven tot het einde van het seizoen. Maduro kan zich direct bewijzen, want er wacht een zware week voor Ajax met wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en PSV.