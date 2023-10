Eén man probeerde de komst van Louis van Gaal bij Ajax tegen te houden

Mike Verweij heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf bekendgemaakt dat Pier Eringa meerdere weken de terugkeer van Louis van Gaal bij Ajax heeft tegengehouden. Deze week werd bekend dat de 72-jarige Van Gaal de Raad van Commissarissen van de Amsterdamse club gaat adviseren over voetbaltechnische zaken. Daar was Eringa tot voor kort de voorzitter van.

Eringa, die eind september stopte als voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft volgens Verweij niet heel veel waarde gehad voor Ajax. "Wat ik wel heel opvallend vond, is dat Eringa drie weken lang Louis van Gaal buiten de deur heeft gehouden", onthult de Ajax-watcher van bovengenoemde krant. "Eringa was geen voorstander van de komst van Van Gaal."

Valentijn Driessen vindt het 'heel slim' dat het in een crisis verkerende Ajax een zwaargewicht als Van Gaal heeft gestrikt als adviseur. "Hij kan over alle zaken meedenken en meebeslissen, als hij dat zou willen. Hij kan altijd nog in de Raad van Commissarissen, maar het is belangrijk dat Ajax zo snel mogelijk handen aan het bed krijgt."

Van Gaal is volgens Verweij al volop bezig om Ajax uit het slop te trekken. Zo heeft de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal al drie gesprekken gevoerd met Alex Kroes, die in maart volgend jaar begint als algemeen directeur van Ajax. De twee hadden contact toen Van Gaal nog niet in dienst was van de Amsterdamse club. "Nu hij in functie is, wordt dat gecompliceerder. Toch zal het achter de schermen wel gebeuren. Er moeten besluiten genomen worden over de toekomst van Maurice Steijn en de aanstelling van een nieuwe technisch directeur. Het zou raar zijn als je dat gaat doen zonder de toekomstig algemeen directeur."