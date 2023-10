Enorm compliment voor Micky van de Ven: 'Beste Premier League-aankoop van dit seizoen'

heeft in zijn eerste maanden bij Tottenham Hotspur een geweldige indruk gemaakt in Engeland. De oud-speler van FC Volendam, die afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overkwam van VfL Wolfsburg, wordt door The Times-journalist Henry Winter zelfs vóór grote namen als Declan Rice, Dominic Szoboszlai en Rasmus Højlund uitgeroepen tot beste Premier League-aankoop van de afgelopen transferzomer.

Tottenham eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Engelse competitie en greep daardoor voor het eerst in jaren naast Europees voetbal. Bovendien zag de club topscorer Harry Kane vertrekken naar Bayern München. Waar velen rekening hielden met opnieuw een moeizaam seizoen in Noord-Londen, gaat het vooralsnog echter van een leien dakje voor de ploeg van de nieuwe trainer Ange Postecoglou. Afgelopen weekend, op bezoek bij promovendus Luton Town, zorgde Van de Ven er met zijn eerste treffer in Engelse dienst hoogstpersoonlijk voor dat de Spurs als trotse koploper van de Premier League de interlandbreak ingingen.

Winter toont zich bijzonder lovend over de inbreng van Van de Ven: "De 22-jarige Nederlander heeft een opbeurend effect op zijn teamgenoten en een vernietigend effect op tegenstanders", schrijft de journalist. "Het getuigt van zijn kwaliteiten dat hij met recht de meest invloedrijke investering van de afgelopen transferwindow kan worden genoemd", vervolgt Winter, die Van de Ven daarmee boven teamgenoten als James Maddison en Guglielmo Vicario plaatst maar ook eerdergenoemde miljoenenaankopen als Rice (Arsenal), Szoboszlai (Liverpool) en Højlund (Manchester United) vooralsnog minder hoog aanslaat. Het spel van Van de Ven heeft in de ogen van Winter bovendien een 'kalmerend effect' op zijn kompaan Cristian Romero (volgens Lionel Messi de beste verdediger van de wereld), het Nederlands-Argentijnse duo wordt omschreven als "de rots waarop Architect Ange zijn nieuwe Spurs opbouwt."

Oranje

De ontwikkeling van Van de Ven leidde er in september al toe dat bondscoach Ronald Koeman hem voor het eerst bij het Nederlands elftal haalde. Tot een debuut in Oranje kwam het destijds echter nog niet. Deze week meldde Van de Ven zich opnieuw in Zeist. Door blessures bij concurrenten als Matthijs de Ligt (Bayern München), Jurriën Timber (Arsenal) en Sven Botman (Newcastle United) lonkt in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland nadrukkelijk een 'haasje' voor Van de Ven. Zeker als Koeman - net als in september - kiest voor een formatie met drie centrale verdedigers.