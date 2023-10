ESPN is vernietigend na gelijkspel Ajax: 'Hij is één grote grap: 29 keer balverlies!'

Kenneth Perez is geschrokken van het niveau van de wedstrijd tussen AEK Athene en Ajax. De analist van ESPN vond het spel van beide ploegen bedroevend en door het slijk.

“Wat voor niveau hebben we nou naar zitten kijken?”, vroeg Perez zich meteen na het fluitsignaal af. “Dan doel ik niet alleen op Ajax, maar ook op AEK Athene. Elke bal werd ingeleverd aan de andere kleur, ondanks dat er zoveel ruimte was om er iets mee te doen. Of ze hadden de kwaliteit niet, of ze zagen de oplossingen niet. Een kinderhand is snel gevuld, het positieve is dat Ajax niet verloren heeft.”

De analisten zagen dat AEK in totaal liefst 24 doelpogingen afvuurde. “Los van het feit dat je niet zo goed bent zonder bal, heb je die twee centrale verdedigers gezien? Die Ávila, dat is gewoon serieus één grote grap!”, zegt Perez. Ávila leverde in de slotfase een bal in aan AEK-invaller Jens Jonsson, die zo een gigantische kans kreeg op de 2-1. In totaal leed Ávila liefst 29 keer balverlies, zo stipte presentator Jan Joost van Gangelen aan.

Perez voegde toe: “Als hij er iedere keer voor kiest om naar de verkeerde kleur te spelen, wordt het heel moeilijk.” Volgens Perez kun je simpelweg niet met Ávila in het centrum van de verdediging spelen. "Dat is levensgevaarlijk. Of je zet hem neer als linksback, of je laat hem helemaal niet spelen."

Volgens Marciano Vink was de fitheid het probleem bij veel Ajacieden. “Je zag in de laatste 25 minuten twee groepjes: een groep van vijf spelers die de bal niet naar elkaar konden spelen en een groep van vijf die aan het uitrusten waren van een aanvallende actie”, zei de analist. “In het midden was helemaal niemand. Waar was het middenveld? Als je Europees wilt spelen en je kunt het conditioneel niet eens volhouden…”