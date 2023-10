Etienne Vaessen deelt foto van schade aan zijn hoofd

heeft een eerste reactie gegeven nadat hij werd opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van de harde botsing met Brian Brobbey. De keeper van RKC Waalwijk dankt het medisch personeel en alle supporters die hem hebben gesteund in de afgelopen dagen.

“Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én uiteraard ook de (medische) mensen van Ajax en het ambulancepersoneel enorm bedanken voor het snel en juist handelen”, zegt Vaessen in een statement via de clubkanalen van RKC. “Ik heb begrepen dat er van alle kanten steunbetuigingen binnen komen. Via deze weg wil ik iedereen die met mij en mijn familie meeleeft enorm bedanken. Wij waarderen de steun enorm.”

Vaessen heeft maandagochtend via een videochat contact gehad met zijn ploeggenoten, de technische staf en ‘alle betrokkenen’ binnen RKC. “Het was erg fijn iedereen weer even te zien. De eerste periode van mijn herstel bestaat uit het nemen van rust. Hierdoor zal ik de komende periode nog niet op alle berichten kunnen reageren.” Vaessen gaat in zijn bericht niet in op de exacte ernst van zijn blessure en geeft geen indicatie wanneer hij zou kunnen terugkeren.

Bij het statement is ook een foto te zien van Vaessen met een fruitmand en een bos bloemen die hij heeft gekregen. Op de foto steekt hij zijn duim omhoog. Rond zijn oog is een wond te zien die hij heeft overgehouden aan het incident.