FC Barcelona en Manchester City blijven foutloos in Champions League-groepsfase

FC Barcelona en Manchester City hebben woensdagavond ook hun tweede wedstrijd in de Champions League-groepsfase weten te winnen. Rode Ster Belgrado en Young Boys bleven steken op een 2-2 gelijkspel.

FC Porto – FC Barcelona

Zonder Frenkie de Jong ging LaLiga-kampioen FC Barcelona bij FC Porto op jacht naar de tweede zege in Groep H. Barça liep zo’n tien minuten voor rust tegen een domper aan, toen spits Robert Lewandowski geblesseerd het veld moest verlaten. Ferran Torres verving de Pool en uitgerekend hij tekende op slag van rust voor de openingstreffer. De Spanjaard werd door Illkay Gündogan de diepte ingestuurd en trof via de paal doel. Na rust liet Porto zich zien en kreeg het een aantal kansen, waardoor Marc-André ter Stegen enkele keren handelend moest optreden. In de slotfase kwam Barça nog een keer goed weg toen de VAR een penalty van Porto moest terugdraaien. Joao Cancelo maakte hands, maar omdat er in een eerder stadium ook al hands werd geconstateerd ging de penalty niet door. Gavi kreeg in de blessuretijd nog zijn tweede geel, maar dat veranderde niets aan de einduitslag: 0-1.

RB Leipzig – Manchester City

De topper in Groep G werd vanavond gespeeld door RB Leipzig en Manchester City. The Citizens waren de bovenliggende partij in de eerste helft en drukten dat overwicht uit in een doelpunt. Phil Foden zette de ploeg van Pep Guardiola op fraaie wijze op voorsprong. Leipzig, dat met Xavi Simons in de basis begon, richtte zich knap op en kwam vlak na rust langszij via Loïs Openda. De oud-speler van Vitesse werd weggestoken door Youssuf Poulsen en bleef koelbloedig. City, waar Nathan Aké inmiddels in het veld was gekomen, bleef ondanks de gelijkmaker beter, en slaagde er in de 84e minuut om de zege naar zich toe te trekken. Invaller Julio Álvarez ontving de bal van Jeremy Doku en stuurde de bal uit stand fenomenaal de kruising in. Even later was diezelfde Álvarez opnieuw belangrijk door Doku in stelling te brengen. De aanvaller bleef - oog in oog met oud-Heraclied Janis Blaswich - rustig en zorgde voor de beslissing in Duitsland: 1-3.

Rode Ster Belgrado – Young Boys

De andere wedstrijd in Groep G ging tussen Rode Ster Belgrado en Young Boys. De landskampioen van Servië kwam via spits Cherif Ndiaye zo’n tien minuten voor rust op voorsprong. Dankzij Filip Ugrinic, de man die in seizoen 2019/2020 nog dertien wedstrijden voor FC Emmen speelde, bracht de bezoekers uit Zwitserland kort na rust op gelijke hoogte. Door een benutte penalty van Cedric Itten kwam Young Boys na ongeveer een uur voetbal zelfs op voorsprong. Dit doelpunt bleek uiteindelijk niet het slotakkoord, omdat Osman Bukari vlak voor tijd voor de 2-2 zorgde.