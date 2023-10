FC Utrecht zakt dieper in het moeras en staat voor het eerst sinds 2001 onderaan

FC Volendam heeft vrijdag de eerste zege van het seizoen veroverd door FC Utrecht met 1-0 te verslaan. Nick Viergever werd de schlemiel van de avond door al in de vierde minuut een rode kaart te pakken. Volendam heeft door de overwinning de rode lantaarn overgedragen aan Utrecht, dat voor het eerst sinds 2001 onderaan staat in de Eredivisie.

In Volendam stonden twee ploegen tegenover elkaar die een overwinning wel konden gebruiken. FC Volendam had nog niet gewonnen terwijl FC Utrecht, dat het moest doen zonder de teruggestuurde supporters, nog maar één zege had geboekt. Meteen kon door het tactisch strijdplan van FC Utrecht-trainer Ron Jans alweer een dikke streep. Uitgerekend aanvoerder Nick Viergever kon er na vier minuten met rood af na een tackle op Lequincio Zeefuik. In eerste instantie trok Serdar Gӧzübüyük de gele kaart, maar wijzigde dit na door de VAR naar de kant te zijn geroepen om nog eens goed te kijken. Voor Viergever was het alweer zijn zevende rode kaart in de Eredivisie en daarmee voegde hij zich bij de recordhouders Gregoor van Dijk, Christian Kum en Joey van den Berg.

Artikel gaat verder onder video

Jans keek het een paar minuten aan en haalde toen Zakaria Labyad (hij mocht starten vanwege een blessure bij Victor Jensen) naar de kant. Souffian Elkarouani was zijn vervanger. Jans instrueerde zijn doelman Vasilios Barkas later nog om een blessure voor te wenden zodat hij zijn manschappen nog wat instructies kon geven. Volendam had verreweg het meeste balbezit, maar wist amper wat te creëren. Robert Mühren en Zeefuik zorgden nog voor de meeste dreiging. De bezoekers wisten slechts één keer gevaarlijk te worden. Isac Lidberg die Mats Seuntjens op de bank hield kon echter niet profiteren van een te korte terugspeelbal van Brian Plat.

In de rust wijzigde Jans zijn tiental nog eens. Yannick Leliendal mocht zijn debuut in de Eredivisie maken terwijl Othman Boussaid alvast onder de douche kon. FC Utrecht ging in deel twee met vijf man achterop spelen. Volendam had er even lastig mee. Met een mooie pass vond Milan de Haan toch een opening in de versterkte Utrechtse afweer. De jonge middenvelder (19) bediende zijn leeftijdgenoot Garang Kuol, die Mühren in staat stelde de 1-0 aan te tekenen. FC Utrecht kon niet anders dan de verdedigende stelling verlaten. Gele kaarthouder Lidberg en Oscar Fraulo maakten plaats voor Anthony Descotte en Seuntjens. De invallers vonden elkaar al snel met een combinatie door het hart van de Volendamse defensie, waarna Seuntjens de bal tegen de paal schoot. Ook vlak voor tijd miste Seuntjens nog in kansrijke positie.

Volendam sleepte de drie punten binnen en staat nu op vier punten. FC Utrecht zakte naar de laatste plaats en telt nog steeds drie punten. Jans debuteerde met een overwinning bij Heracles, maar verliest nu alweer voor de derde keer op een rij.