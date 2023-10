Feestvreugde bij Feyenoord is compleet na resultaat bij Celtic - Atlético Madrid

Feyenoord is na drie speelrondes verrassend koploper in Groep E van de Champions League. Celtic hield Atlético Madrid woensdagavond in Schotland op een gelijkspel (2-2), waardoor Feyenoord na de 3-1 zege van eerder vanavond op Lazio de dans in de poule leidt.

Celtic kwam voor eigen publiek tweemaal op voorsprong. De eerste keer gebeurde dat in de vierde minuut, toen Kyogo Furuhashi de Schotten een droomstart bezorgde: 1-0. Atlético kwam vervolgens echter vrij vlot langszij. Een strafschop van Antoine Griezmann werd in eerste instantie gered door Joe Hart, maar in de rebound scoorde de Fransman alsnog: 1-1.

Een fraai schot van Luis Palma in de verre hoek betekende vervolgens nog in de eerste helft de 2-1 voor Celtic. Atlético draaide de duimschroeven kort na rust echter aan, hetgeen in de 53ste minuut weer resulteerde in de 2-2 van Álvaro Morata. Atlético eindigde het duel met tien man, door tweemaal geel voor Rodrigo De Paul in de slotfase.

Het betekent voor Celtic het eerste punt in de groep, na nederlagen tegen Feyenoord en Lazio. Atlético heeft vijf punten, één minder dan Feyenoord, en staat tweede. Lazio neemt met vier punten de derde plaats in de poule in.