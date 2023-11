Feyenoord-coach Slot belde transfertarget: 'Had er helemaal niet op gerekend'

was verrast dat Feyenoord-trainer Arne Slot de middenvelder annex aanvaller deze zomer belde met de vraag of hij interesse had naar een transfer naar Rotterdam. De creatieve voetballer is vooralsnog een van de verrassingen van dit seizoen en heeft vooral aan zijn rendement gewerkt.

“Als Arne Slot tijdens de transferperiode belt, heb je wel een idee waar het over gaat”, vertelde Stengs destijds aan Voetbal International. “Ik had er helemaal niet op gerekend, maar ja: het was een leuk belletje. Mijn keuze was niet per se een keuze voor de trainer, hoor. Ik denk dat Feyenoord qua voetbal misschien ook iets beter bij me past. Het was echt een keuze op gevoel.”

Antwerp FC was op het moment van Slots belletje heel dichtbij de transfer van Stengs, maar Mark van Bommel werd op zijn beurt weer gebeld door Stengs, herinnert de coach. “Calvin vond het moeilijk, maar hij hoefde zich voor niks te verontschuldigen. Ik kon het zelf ook wel invullen. Feyenoord, De Kuip, een grote en mooie club én direct Champions League, iets waarvoor wij ons nog moesten zien te plaatsen via de play-offs. Daarbij ís het gewoon zo dat als je in Nederland speelt bij een topclub en ook nog in de Champions League actief bent, je veel sneller in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Ik kon alle argumenten begrijpen en ik heb hem dan ook oprecht heel veel succes gewenst.”

De Nederlandse coach van de Belgische topclub doet verder nog uit de doeken dat Stengs een stuk minder lief en flegmatiek is, dan hij vooral voorheen nog weleens oogde. “Weet je wat nou het grappige is: hij is allesbehalve dát. Wat hij wél is, is een ontzettend lieve jongen, met die pruik die hij toen had. Misschien is dat ’t wel wat zorgt voor dat beeld. Want geloof mij nou, hij is niet slap. Als het niet gaat zoals hij wil, kan hij hard uit de hoek komen. Ik ben ’m vier wedstrijden kwijt geweest door een rode kaart. Hij is echt niet zo lief als-ie eruitziet.”