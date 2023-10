Feyenoord-fans missen ondanks hofleverancierschap één speler in voorselectie Oranje: 'Crimineel'

Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Calvin Stengs hebben van bondscoach Ronald Koeman een plek gekregen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Het vijftal Feyenoord verkeert in goede vorm en voor Bijlow geldt dat hij weer terug is na zijn afwezigheid vanwege zijn blessure. Hoewel de Rotterdammers daarmee hofleverancier zijn, mist een deel van de achterban nóg een zesde speler: .

Uit een rondgang op X blijkt dat veel Feyenoord-fans hem graag hadden willen zien in het keurkorps van Koeman. “Er zijn zoveel goede middenvelders. Je roept er vijf, zes op. Als je daar niet bij zit, dan vind ik de anderen momenteel iets beter”, zei de bondscoach de vorige keer over de afwezigheid van de Feyenoord-middenvelder. Daaraan is klaarblijkelijk nog niets veranderd, wat Koeman betreft.

Artikel gaat verder onder video

Destijds leek de coach niet overtuigd van het argument dat een middenveld met Timber en de wél opgeroepen Mats Wieffer voor vastigheid kan zorgen, omdat ze elkaar kennen van Feyenoord. “Ja, oké, ik weet als bondscoach dat iedereen een mening heeft over spelers. Een stukje inside information ontbreekt dan nog weleens”, aldus Koeman.

“Met dit elftal hebben we een aantal posities waar we zó veel goede spelers voor hebben: centrale verdedigers, middenvelders… En op andere posities zijn we juist weer beperkter. Er zijn veel meer middenvelders aan wie je zou kunnen denken.” Ongetwijfeld krijgt Koeman ook ditmaal weer de vraag vanuit de media waarom de uitblinkende Timber géén oproep kreeg voor in elk geval de voorlopige selectie.