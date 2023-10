Feyenoord - Lazio op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord speelt woensdagavond zijn derde Champions Lague-wedstrijd van het seizoen. Te gast in De Kuip is Lazio. De wedstrijd is op tv te bekijken, maar hoe laat en op welke zender?

Feyenoord - Lazio op tv

De wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio begint woensdag om 18.45 uur en is live te volgen bij RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal. Ziggo Sport Voetbal is bij KPN te vinden op kanaal 234 en bij Ziggo op kanaal 402. De voorbeschouwing op RTL 7 begint om 17.54 uur. Op Ziggo Sport begint de Champions League-uitzending om 18.00 uur.

Vorm Feyenoord en Lazio

Artikel gaat verder onder video

Aan vertrouwen geen gebrek bij Feyenoord richting de derde groepswedstrijd in de Champions League. Sinds 20 augustus heeft de ploeg van trainer Arne Slot geen punt laten liggen in de Eredivisie. In de Champions League staan de Rotterdammers op drie punten uit twee wedstrijden. Het uitduel met Atlético Madrid ging weliswaar met 3-2 verloren, maar Feyenoord maakte wel een sterke indruk in de Spaanse hoofdstad.

Lazio kent een wisselvallige start van het seizoen in de Serie A. De club uit Rome bezet na negen wedstrijden slechts de negende plaats, al hebben de recente overwinningen op Atalanta (3-2) en Sassuolo (0-2) vertrouwen gegeven. In de Champions League staat Lazio er met vier punten uit twee duels goed voor. Na een gelijkspel tegen Atlético Madrid (1-1) werd in de vorige speelronde Celtic verslagen (1-2).

Eerdere confrontaties

Feyenoord en Lazio troffen elkaar vorig seizoen ook al. Toen kwamen beide clubs uit in de Europa League. In De Kuip wonnen de Rotterdammers in een tumultueus duel met 1-0 dankzij een doelpunt van Santiago Giménez, waarmee ze zich als groepswinnaar plaatsten voor de knock-outfase. In Rome verloor Feyenoord drie maanden eerder met 4-2.