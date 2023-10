Foto’s van Lorenzo Lucca zijn idool hangen bij Ajax: ‘Maar ik weet niet of ze nog een goede relatie hebben’

Het is bij Ajax al weken, zo niet maanden zo’n enorme chaos, dat je bijna zou vergeten dat het nog niet eens zo heel lang geleden is dat het wit-rood-witte shirt droeg. De boomlange Italiaan kwam in het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor de Amsterdammers, maar kwam er geen moment écht aan te pas. Lucca kan door zijn periode in Nederland wel zeggen dat hij voor dezelfde club heeft gespeeld als zijn idool .

Zowel Lucca als Ibrahimovic is boven de 1,90 meter, maar daar houdt de vergelijking tussen beide voetballers ook wel op. De boomlange Italiaan zal er ongetwijfeld van hebben gedroomd net zo goed te worden als de oud-speler van onder meer Juventus, FC Barcelona en AC Milan, maar dat lijkt een utopie. Dat betekent natuurlijk niet dat Lucca Ibrahimovic niet als zijn idool mag zien. “Hij is mijn idool, ik volgde hem sinds kleins af aan”, vertelt Lucca in gesprek met Radio Serie A. “In Amsterdam waren er foto’s van hem, maar ik weet niet of de relaties tussen de club en Ibra nog steeds goed zijn.”

Ajax telde in de zomer van 2001 bijna acht miljoen euro neer voor de komst van Ibrahimovic. De Zweed zou uiteindelijk drie jaar onder contract staan in de Johan Cruijff ArenA, maar nooit de waardering krijgen die hij in Turijn, Parijs, Milaan en waar hij ook kwam wél voelde. Ibrahimovic zette na vorig seizoen een definitieve streep onder zijn loopbaan. Hij was bijna vijfhonderd keer trefzeker. Lucca is diep onder de indruk van de manier waarop Ibrahimovic regelmatig zijn doelpunten maakte. “Zeker de kwaliteit waarmee hij doelpunten maakt, in die zin dat ik nog veel moet verbeteren, op het juiste moment op de juiste plek moet zijn”, reageert de Italiaan op de vraag welke kwaliteit hij van zijn idool zou willen overnemen.

Lucca laat zich ook nog kort uit over zijn periode in Amsterdam. De aanvaller maakte vorig jaar op huurbasis de overstap van Pisa naar Ajax. “De ervaring in Nederland heeft me veel geholpen. Ajax is een voetbalschool. Het was mijn eerste jaar in het buitenland en het heeft me op zowel mentaal als individueel vlak veel geholpen. Het gaat er anders aan toe dan in Italië.” Lucca kwam zestien keer in actie en was tweemaal trefzeker. Hij speelt momenteel voor Udinese. Daarvoor was hij in negen wedstrijden goed voor twee doelpunten. Lucca maakte op 1 oktober tegen Genoa zijn eerste treffer in de Serie A.