Frits Barend is woest op Johan Derksen na controversiële uitspraak in Vandaag Inside

Frits Barend heeft geen goed woord over voor Johan Derksen na diens opmerking over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het conflict kwam maandagavond ter sprake in de uitzending van Vandaag Inside en Derksen maakte de tongen los met de uitspraak dat ‘de Joden er wel een beetje om hebben gevraagd’. De opmerking van de televisiepersoonlijkheid schoot bij veel politici al in het verkeerde keelgat en ook Barend is verontwaardigd.

Volgens Barend is de uitspraak van Derksen ‘ongelooflijk schadelijk en generaliserend’. “De Joden, zeggen we altijd, dat is ook een oud mopje: het is de schuld van de Joden? Nee, van de fietsers! Dan zeggen ze: ‘Waarom de fietsers?’ En dat voel ik gisteren (maandag, red.) bij Johan Derksen met zijn opmerking. Het zijn de Joden weer…”, wordt Barend door Mediacourant geciteerd in de podcast Dwars door de Campagne.

Barend is helemaal klaar met Derksen. De heren hebben in hun loopbaan weinig met elkaar te maken gehad en daar lijkt de Amsterdammer maar wat blij mee te zijn. “Ik ken hem gelukkig bijna niet. Nee, niet echt goed. Ik heb niet zoveel met hem te maken gehad. Ik heb hem in Argentinië nog gered zelfs toen hij bij het volkslied van een van de landen niet opstond en ik sprak Spaans en werd hij van de tribune gehaald. Maar goed, dat terzijde.”

Barend is van mening dat Derksen zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitisme. “Dat is een typisch, duidelijk voorbeeld van antisemitisme. Het zijn ‘de Joden’. Het zijn niet de Israëliërs, maar nu zijn we plotseling ineens ‘de Joden’. Dat is een vorm van antisemitisme.”

Dinsdag tijdens de uitzending van Vandaag Inside kwam de uitspraak van Derksen en de kritiek die daarop volgde aan bod. Hoewel zelfs Mark Rutte zich persoonlijk richtte tot hem richtte, bleef hij grotendeels achter zijn uitspraak staan.