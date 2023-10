Johan Derksen blijft bij controversiële Joden-uitspraak maar geeft critici op één punt gelijk

Johan Derksen blijft in hoofdlijnen achter zijn controversiële uitspraak over de oorlog tussen Israël en Palestina staan. Dinsdag reageerde hij in de uitzending van Vandaag Inside op de commotie die ontstond nadat hij een dag eerder had gesteld dat 'de Joden er wel een beetje om gevraagd hadden'.

Vanuit de politiek klonk een dag na de uitspraak felle kritiek door, en zelfs demissionair premier Mark Rutte kwam later in de uitzending van dinsdag met een oproep aan Derksen om zijn woorden terug te nemen. Even daarvoor was Derksen al inhoudelijk op de kritiek ingegaan.

Derksen blijft bij zijn eerdere woorden: "Ik sta er volledig achter, dat is het probleem niet." Toch maakt hij één knieval: "Kijk, ik heb één reactie gehad, dat was van de heer Loonstein (advocaat uit Amsterdam, daarnaast onder meer voorzitter en mede-oprichter van Federatief Joods Nederland, red.). Die zei: 'Je mag best kritiek hebben op de Israëlische regering of de staat Israël. Maar jij zei: de Joden hebben er een beetje om gevraagd, en dan spelen wij in Amsterdam plotseling ook een rol en dat vinden wij vervelend', legt Derksen uit. "Daar had hij een punt", moet de journalist toegeven, "maar inhoudelijk verandert er niets."