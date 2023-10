'Functie bij Ajax? Ik zit niet op een belletje van Louis van Gaal te wachten'

Wesley Sneijder zou het begrijpen als Maurice Steijn wordt ontslagen, maar vindt het te makkelijk om de trainer van Ajax als schuldige aan te wijzen voor de slechte prestaties. In een video-item van Vandaag Inside wijst Sneijder op het gebrek aan kwaliteit binnen de selectie.

Sneijder zag Ajax zondagmiddag met 4-3 verliezen van zijn andere ex-club, FC Utrecht. “Wat moet je doen? Wat kan die man eraan doen? Heel weinig”, stelt de recordinternational van Oranje. “Het maakt niet uit welke trainer je daar neerzet. Het materiaal is niet goed genoeg, dus daar ga je heel moeilijk iets van maken. Ik vind het te makkelijk om de trainer daar nu de schuld van te geven.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sneijder gaan de wetten van de voetballerij niet per se op. "In dit geval vind ik het bij Ajax een ander verhaal. Hij heeft totaal geen inspraak gehad in het spelersbeleid en hij moet er iets mee gaan doen. Ik zou het niet terecht vinden, maar gezien de voetbalwetten zou het een zeer logische keuze zijn."

Sneijder denkt dat Louis van Gaal de juiste man is om Ajax te helpen, maar zal zelf voorlopig geen rol vertolken in de Johan Cruijff ArenA. "Hij heeft niet gebeld. Of het nog gaat gebeuren, weet ik niet. Ik zit op dit moment niet op een belletje van Louis te wachten. Hij mag mij altijd bellen en ik vind het leuk om met hem te praten, zeker ook over de situatie van nu, maar het is niet zo dat ik nu al sta te springen. Ik ben druk zat."

Wesley Sneijder: 'Ik vind het te makkelijk om Maurice Steijn daar nu de schuld van te geven' 💥



[Veronica Offside | maandagavond 20:30u | Veronica]#veronicaoffside pic.twitter.com/qDnniUDf6b — Vandaag Inside (@vandaaginside) October 22, 2023