Giovanni van Bronckhorst onder de indruk: 'Vooral dat bepaalt of hij jarenlang in Oranje zal spelen of niet'

Giovanni van Bronckhorst is onder de indruk van de ontwikkeling van . De vleugelverdediger brak in het afgelopen seizoen door bij Feyenoord en haalt in de eerste maanden van de nieuwe jaargang een heel hoog niveau. Hartman debuteerde afgelopen vrijdag in het shirt van het Nederlands elftal en deed dat voortreffelijk. Van Bronckhorst voorspelt een mooie toekomst voor de linksback, maar noemt een belangrijke factor waarvan dat vooral afhankelijk zal zijn.

Ronald Koeman moest in de aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Frankrijk een flinke puzzel leggen. De bondscoach zag in een vroeg stadium onder meer Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Memphis Depay wegvallen en daar kwamen in het weekeinde vóór de interlandperiode ook nog Mark Flekken, Noa Lang, Steven Berghuis én Teun Koopmeiners bij. Op de linksbackpositie waren er daarentegen géén zorgen voor Koeman. De bondscoach kon ‘gewoon’ een beroep doen op Daley Blind en gezien zijn prestaties in Spanje én het feit dat hij in september nog twee keer een basisplaats had in Oranje, leek de routinier opnieuw te gaan starten.

Maar Koeman koos voor Hartman. En daar viel natuurlijk wat voor te zeggen. Hartman is dit seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord en maakte nog geen twee weken geleden veel indruk in de wedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League. De vleugelverdediger trok zijn spel in de afgelopen weken bijna moeiteloos door in de interland tegen Frankrijk. “Hij heeft drie drive. Die heeft hij altijd al gehad en dat zal niet minder worden. Quilindschy laat het nu zien. In de Eredivisie, in de Champions League en vrijdag dus ook in Oranje”, is Van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad lovend over de kersverse international. “Zijn ontwikkeling gaat heel snel.”

De prestaties van Hartman blijven natuurlijk niet onopgemerkt. In de afgelopen transferwindow kwam de interesse van Burnley al voorbij. Het moet gek lopen wil Hartman, zeker als hij zo’n hoog niveau blijft halen, zich de komende tijd niet in de kijker van grotere clubs spelen. “Grote clubs kijken naar de Champions League en naar interlands”, weet Van Bronckhorst. “Als je daar kunt overtuigen, is er veel mogelijk. Hartman zal vroeg of laat ook te maken krijgen met belangstelling vanuit de grote voetballanden. De keuze die je dan maakt, is zo belangrijk. Vooral dat bepaalt of hij jarenlang in Oranje zal spelen of niet.”

Concurrentiestrijd met Blind

Hartman zat in september ook al bij het Nederlands elftal, maar moest toen Blind nog voor zich dulden. Of de Feyenoord-verdediger maandagavond in het belangrijke kwalificatieduel met Griekenland wederom aan de aftrap staat? Van Bronckhorst zou het wel weten. “Blind is in de opbouw top en staat positioneel altijd goed. Maar hij kan niet brengen wat Hartman in aanvallend opzicht brengt. En Hartman kan óók verdedigen hè?” De oud-trainer van Feyenoord ziet dat het Hartman niet lijkt uit te maken in welk systeem hij speelt. “Moderne verdedigers kunnen in meerdere speelwijzen uit de voeten. Hartman speelt bij Feyenoord met vierman achterin en bij Oranje met vijf. Het gaat hem allebei goed af. Tegen de Fransen was hij in de slotfase nog onze gevaarlijkste speler.”