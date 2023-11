Go Ahead Eagles voorkomt blamage in blessuretijd en verlenging, opsteker Ron Jans

Ron Jans heeft het weer aardig op de rit bij FC Utrecht. Na een zege op Ajax en een puntje tegen Fortuna Sittard plaatsten de Domstedelingen zich dinsdagavond voor de volgende ronde in de KNVB-beker. Door een flitsend eerste half uur werd er afgerekend met RKC Waalwijk: 3-2. Flitsen deed het ook in de slotfase, waardoor het duel in blessuretijd nog een stukje stilgelegd werd.

Waar de formatie van Jans in de Eredivisie zo moeilijk scoort, was het in eigen huis binnen het half uur driemaal raak voor FC Utrecht. Oscar Fraulo, Mike van der Hoorn en Isaac Lidberg (penalty) passeerden de Mark Spenkelink, die een basisplaats had maar ongelukkig oogde. Een monsteroverwinning leek in de maak, waarbij RKC Waalwijk-aanvoerder Michiel Kramer tot tweemaal toe ontsnapte aan een rode kaart uit frustratie. Met een VAR had hij zeker niet meer op het veld gestaan.

Artikel gaat verder onder video

En dat was maar goed ook, want met elf man op het veld kwam RKC Waalwijk terug in de wedstrijd, dankzij twee doelpunten van Chris Lokesa. De comeback werd echter niet doorgezet tot de gelijkmaker, waardoor Jans voor de derde wedstrijd op rij niet verliest en Henk Fraser een vervelende terugkeer beleeft in Utrecht.

HFC - Go Ahead Eagles 1-4

Go Ahead Eagles won dit seizoen nog geen enkele uitwedstrijd in de Eredivisie en had ook op bezoek bij HFC in Haarlem een uiterst moeizaam duel op vreemde bodem. De ploeg van René Hake had weliswaar de hele wedstrijd de overhand, maar kwam niet tot hele grote kansen. Omdat het zelf niet scoorde, kreeg het vlak voor tijd de deksel op de neus na een miscommunicatie achterin bij Kowet. De bal viel plots voor de voeten van Yassine Bouchnafa, die van buiten de zestien raak schoot.

Uitschakeling was heel dichtbij, maar via een kopbal van stormram Gerrit Nauber kwam er vlak voor het einde een aansluitingsgoal. In de verlenging lagen er ongekend veel spelers op de grond met kramp, maar Xander van den Berg hielp Go Ahead Eagles in het zadel. Na een tackle van achteren met twee benen naar voren kreeg hij een directe rode kaart en vervolgens zorgde Oliver Edvardsen met een treffer van afstand voor de beslissing in het duel. Nadat de lichten even waren uitgevallen, was het slotakkoord voor Sylla Sow en Thibo Baeten.